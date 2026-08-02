박수홍♥김다예, 딸 광고 17개 이어 부부 홈쇼핑도 '전체 매진'…대박 터졌다

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[스포츠조선 김준석 기자] 박수홍, 김다예 부부가 홈쇼핑 방송에서 '전체 매진'을 기록하며 또 한 번 기분 좋은 소식을 전했다.

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딸 재이가 생후 3개월 만에 광고 17편을 촬영해 화제를 모은 데 이어, 이번에는 부부가 홈쇼핑 완판을 이끌며 겹경사를 맞았다.

김다예는 1일 자신의 SNS에 "오늘도 전체 매진. 감사합니다. 항산화 부부"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 홈쇼핑 방송 현장에서 나란히 포즈를 취한 박수홍, 김다예 부부의 모습이 담겼다.

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박수홍은 핑크색 정장을 입고 환한 미소를 지었고, 김다예는 화이트 의상을 입고 단아하면서도 세련된 분위기를 자아냈다.

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특히 김다예는 출산 후 40kg 감량에 성공한 이후에도 요요 없는 몸매와 물오른 미모를 자랑해 시선을 사로잡았다. 맑고 윤기 나는 피부와 또렷한 이목구비로 연예인 못지않은 비주얼을 뽐냈다.

이어 김다예는 홈쇼핑 방송 화면을 캡처해 공개하며 이날 방송이 '전체 매진'을 기록했다고 알렸다. 박수홍과 함께 출연한 뷰티 제품 방송이 소비자들의 뜨거운 호응을 얻으며 완판을 기록한 것이다.

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팬들은 "축하드린다", "역시 완판 부부", "좋은 일만 계속되길 바란다", "재이도, 엄마 아빠도 모두 승승장구한다" 등의 축하 댓글을 남겼다.

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한편 박수홍과 김다예는 2021년 23세의 나이 차를 극복하고 결혼했으며, 시험관 시술 끝에 2024년 딸 재이를 품에 안았다.

재이는 생후 3개월 만에 광고 17편을 촬영하며 큰 화제를 모았고, 이번에는 박수홍·김다예 부부가 홈쇼핑 '전체 매진'이라는 또 하나의 기쁜 소식을 전하며 훈훈함을 더했다.

narusi@sportschosun.com