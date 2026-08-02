김희철 "슈주 활동 땐 방송 나가도 마이너스…'아는 형님'으로 더 벌었다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 슈퍼주니어 김희철이 13인조 그룹 활동 당시 수익 구조와 예능 활동으로 얻은 수입을 솔직하게 털어놨다.

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지난 1일 유튜브 채널 '에겐남 스윙스'에는 '아이돌 최초, 컨트롤 디스전에 참여할 뻔한 우주대스타 김희철'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 장지수는 "슈퍼주니어가 13명이면 정산도 13분의 1이냐. 데뷔 초에는 생계를 유지하기 힘들 정도였던 것 아니냐"고 물었다.

이에 김희철은 "방송을 나가면 오히려 마이너스인 경우도 있었다"며 "다른 팀보다 많이 번 것은 아니지만 그래도 생활이 가능할 정도의 수입은 있었다"고 당시를 떠올렸다.

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이어 "회사 구조가 어떻게 되어 있었는지는 잘 모르겠지만 슈퍼주니어 활동 때보다 JTBC '아는 형님'을 하면서 더 많이 벌었다"며 "그때는 혼자 활동하다 보니 수입이 더 컸다"고 밝혔다.

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이를 들은 스윙스는 "형이 겸손해서 그렇다. 힙합 시장과는 규모 자체가 다르지 않나. 아시아 투어도 다니지 않았느냐"고 놀라워했고, 김희철은 웃으며 대화를 이어갔다.

또 장지수가 평소 옷차림을 언급하자 김희철은 "평소 입는 캐릭터 티셔츠도 다 한정판"이라며 특유의 입담을 뽐내 웃음을 자아냈다.

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narusi@sportschosun.com