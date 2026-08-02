"극심한 다이어트로 치아 깨져" 홍진경, 연하 男 모델들과 평창동 데이트

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[스포츠조선 이우주 기자] 모델 홍진경이 후배 모델들과 데이트를 즐겼다.

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지난달 31일 홍진경의 유튜브 채널에서는 '홍진경이 쉬는 날 무조건 가는 평창동 최고 맛집 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

집에서 카메라를 켠 홍진경은 "원래 계획대로라면 '지쳤나요' 팀과 인왕산 올라가 있어야 할 시간인데 집에 있다. '지쳤나요'는 운동을 같이 하는 모델 동생들이 있다. 파리 같이 갔던 재형이랑 '등산 같이 갈래?' 해서 만들었고 한 명씩 아는 사람들이 들어와서 여러 명의 모임이 됐다"고 밝혔다. 하지만 비가 와서 일정이 취소된 것. 이에 멤버인 모델 박경진에게서 전화가 왔다. 박경진은 "오늘 뭐하시냐. 일정 다 취소했는데 할 게 없다"고 토로했고 홍진경 역시 "나도 너무 심심하다"고 만남을 제안했다.

이에 즉석에서 12시간 만남 브이로그를 찍기로 한 두 사람. 이어 모델 이세한도 합류했다. 함께 이동하던 중 박경진은 "모델 일을 오랫동안 하면서 다이어트를 극심하게 했다. 치아가 부러질 정도로 했다. 지금 (키 189cm에) 79~80kg인데 한창 모델 활동 할 때는 63kg였다. 치아도 깨지니까 나 자신을 사랑할 줄도 알아야 하고 나를 돌볼 줄 알아야 하는데 내가 그런 걸 안 해왔구나 싶었다"고 털어놨다.

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또 박경진은 무리한 다이어트를 했던 이유에 대해 "저는 운이 좋은 케이스였다. 데뷔 때 가자마자 엠포리오 아르마니 오프닝쇼를 했다. 그때는 해외에서 활동하는 한국 모델들이 지금처럼 많지 않을 때여서 (남자 모델이) 메리트가 있었다. 쇼를 하니까 어린 마음에 경쟁의식이 너무 짙어졌다"고 밝혔다.

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박경진은 "그래서 다이어트도 다른 사람보다 더 말라야지. 그러면 더 무식하게 다이어트를 해야 하고. 욕심을 많이 부렸던 거 같다. '이 사람보다 내가 더 잘 돼야 돼. 내가 해야 돼' 그러니까 어느날 딱 봤는데 제가 너무 못돼 보이더라. 바꾸고 싶은데 마음이 변하지 않았다"며 교회를 다닌 뒤에야 마음가짐이 바뀌었다고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com