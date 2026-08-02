'군복무 중 모친상' 고경표 "母 투병 후 삶의 태도 바뀌어" 고백 ('놀러코스터')

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[스포츠조선 이우주 기자] '놀러코스터' 멤버들의 못다 한 속 이야기가 공개된다.

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오늘(2일) 대망의 테마파크 투어 마지막 여정이 펼쳐질 MBC '놀러코스터'에서는 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 유럽 테마파크 어트랙션 총결산과 함께 어디에도 털어놓지 못했던 솔직한 이야기들을 고백하며 여행을 매듭짓는다.

여행 내내 하이텐션을 자랑했던 막내 고경표가 처음으로 형들에게 가족사를 이야기한다고 해 눈길을 끈다. "어머니 투병 소식 이후 삶을 대하는 태도가 바뀌었다"던 고경표는 "돌이켜보면 후회되는 일이 있다"며 드라마 '응답하라 1988' 시절의 일화를 떠올린다고. 과연 막내의 과거에는 어떤 일이 있었던 것일지 궁금해진다.

한편 최강록은 방송 최초로 메인 셰프가 아닌 보조 셰프가 되어 '언더커버 셰프'에 도전한다. 형들을 위해 요리를 해주고 싶다는 막내 고경표의 보조를 맞춰주는 것. 수상할 정도로 빠르고 정확한 칼솜씨와 일머리를 가진 언더커버 보조 셰프 최강록의 활약에도 관심이 집중된다.

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이와 함께 최강록은 여행의 끝 무렵에서야 처음으로 멤버들 앞에서 본색을 드러낸다. 동생들을 향해 "다음엔 다른 분들이 함께 하신다면"이라며 다음 여행에는 참여하지 않겠다는 뉘앙스의 발언을 던지는 것. 이에 동생들을 웅성거리게 만든 맏형의 폭탄 발언 속 숨겨진 의도에 관심이 모아진다.

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뿐만 아니라 멤버들은 기억에 강렬한 인상을 남겼던 테마파크 어트랙션 TOP 5 랭킹과 먼 훗날 탄생할 '홍철랜드'에 대한 기발한 아이디어에 대해서도 이야기한다. 노홍철의 입속으로 들어가는 롤러코스터부터 입장료 할인 방식까지 상상을 초월하는 아이디어가 화수분처럼 쏟아질 예정이다.

테마파크와 롤러코스터라는 마니아적인 소재를 깊이 있게 다루며 덕후들을 설레게 했던 '놀러코스터'는 도파민에 치우치지 않은 가학 없는 예능으로 밥친구 예능으로 부상. 그들의 동심 가득한 놀이공원 여행의 마지막은 어떠할지 기대를 모은다.

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노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀과 함께 하는 테마파크 로드트립의 마지막 이야기가 펼쳐질 MBC '놀러코스터'는 오늘(2일) 밤 9시 10분에 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com