박현호♥은가은, 축의금 30만 원에 갈등 폭발 "모바일 청첩장인데 왜" ('살림남')

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[스포츠조선 이우주 기자] '살림남'이 박서진과 절친들의 좌충우돌 농활부터 은가은·박현호 부부의 현실적인 신혼 갈등까지 웃음과 공감을 넘나드는 에피소드를 선보였다.

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지난 1일 방송된 KBS 2TV '살림남'에서는 새로운 살림남 박현호의 아내 은가은과 스페셜 게스트 원위 용훈이 스튜디오에 출연한 가운데, 박서진·신승태·안성훈·재하의 예측불허 농활 체험과 은가은·박현호 부부의 현실적인 신혼 일상이 그려졌다. 이날 방송은 닐슨코리아 전국 기준 시청률 3.1%를 기록했으며, 박서진과 신승태가 장구와 꽹과리를 가져와 노래하는 장면이 4.5%의 최고 시청률을 나타냈다.

오프닝부터 스튜디오는 웃음으로 가득했다. 지난주 첫 등장 이후 뜨거운 반응을 얻은 은가은은 "응원도 해주시고 딸 서원이가 예쁘다는 이야기를 많이 해주셨다"며 "생각보다 삼계탕 먹방 얘기를 많이 하셔서 뭘 계속 먹어야 하나 싶더라"고 웃었다. 이에 박서진은 "누나 많이 봤는데 그렇게 혀가 짧은지 몰랐다. 내가 아는 불혹 중에 제일 혀가 짧다"며 애교를 따라 해 폭소를 안겼다.

이어 박서진은 은가은의 결혼식에 초대받지 못했다며 서운함을 드러냈고, 은가은은 "전화번호도 몰랐다"고 해명했다. 두 사람은 서로 전화번호를 묻지 않았다며 티격태격하는 '경상도 남매' 케미를 선보였다.

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여기에 스페셜 게스트 용훈의 훈훈한 비주얼에 더해 사투리까지 화제가 됐다. 박서진이 "말투가 저랑 비슷하다"고 하자 은가은은 "용훈은 서울말이, 박서진은 사투리가 잘 어울린다"고 말했고, 박서진은 "누나도 딱 봐도 김해다"라고 받아치며 웃음을 더했다.

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이어 지난주 휴가를 떠났다가 뜻밖의 농활에 나서게 된 '트로트 농활단' 박서진, 신승태, 안성훈, 재하의 이야기가 본격적으로 펼쳐졌다. 지난주 포도밭에 이어 이번에는 축사에 도착한 네 사람은 코를 찌르는 냄새에 당황했다. 박서진은 "저 냄새 맡으면 코 실리콘이 녹을 만큼 마비된다"고 능청을 떨었고, 이내 소밥 주기와 소똥 치우기 미션이 공개되며 현장에는 긴장감이 감돌았다.

팀을 나눈 결과 박서진·재하는 소에게 먹이를 주는 소밥 담당, 신승태·안성훈은 소똥 치우기 담당이 되며 희비가 엇갈렸다. 형들은 쉴 새 없이 삽질하며 소똥을 퍼 나른 반면, 동생들은 여유롭게 소에게 밥을 줬다. 소똥을 실은 수레를 엎는 사고까지 벌어지며 고군분투하는 형들에게 박서진은 "그럴 시간에 똥 한 삽 더 퍼라"며 능청스러운 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

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결국 신승태는 "요즘 애들은 삼강오륜을 모른다"고 울분을 터뜨렸고, 안성훈 역시 "내가 동생이면 '형님들이 밥 주세요. 제가 똥 치우겠습니다' 했을 것"이라고 거들었다. 이에 박서진은 "형들이 분량 욕심내니까 챙겨주는 거다"라고 응수하며 끝까지 티격태격 케미를 이어갔다.

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고된 노동 끝에 기다리던 건 라면 한 그릇이었다. 그러나 첫 젓가락을 들려는 순간 마을 방송에서 다음 일정 안내가 흘러나왔고, 네 사람은 라면을 들고 뛰어다니며 허겁지겁 먹방을 펼쳐 폭소를 안겼다.

다음 미션은 1만 평 규모의 고추밭에서 장마를 대비한 배수로를 만드는 작업이었다. 끝이 보이지 않는 밭에 네 사람은 다시 삽을 들었고, 박서진은 갑자기 '분노의 삽질'을 시작하며 흙탕물을 사방으로 튀겼다. 예상치 못한 흙세례에 현장은 비명으로 뒤섞였고, 결국 네 사람 모두 진흙 범벅이 됐지만 끝내 배수로를 완성하며 뿌듯한 성취감을 나눴다.

이어 마을회관에서는 주민들이 준비한 푸짐한 한 상으로 농활의 피로를 달랜 네 사람 앞에 강화도 특산품인 인삼 두 세트를 건 즉석 노래자랑이 펼쳐졌다. 트로트 오디션 우승자 출신 박서진과 안성훈, 준우승자 재하, 4위에 오른 신승태까지 모인 만큼 자존심을 건 노래 대결이 성사됐다. 먼저 안성훈·재하 팀은 댄스부터 고음, 엔딩 퍼포먼스까지 총동원한 '둥지' 무대로 기선을 제압했다. 이에 맞선 박서진·신승태 팀은 '나무꾼'을 선곡해 장구와 꽹과리까지 동원한 흥겨운 무대를 선보이며 마을회관을 흡사 클럽 분위기로 만들며 승리를 거머쥐었다. 이후 네 사람은 '뿐이고'를 함께 열창하며 촌캉스를 훈훈하게 마무리했다.

한편 은가은, 박현호 부부는 현실적인 육아와 생계 고민으로 시청자들의 공감을 자아냈다. 새벽부터 홈쇼핑 생방송에 나선 워킹맘 은가은은 비용을 아끼기 위해 헤어와 메이크업까지 직접 하며 알뜰한 면모를 보였다.

생방송을 앞두고 홈캠으로 남편과 생후 5개월인 딸 서원이를 지켜본 은가은은 갑자기 눈물을 보였고, "내가 같이 있어야 하는데 그러지 못하는 상황이다. 일에 대한 욕심과 아이와 같이 있어야 된다는 욕심 두 가지 마음이 부딪힌다"며 복잡한 속내를 털어놨다.

설상가상으로 생방송 직후 예정됐던 행사까지 연달아 취소됐다는 소식이 전해지며 분위기는 순식간에 무거워졌다. 현재 집안의 주된 경제적 책임을 지고 있는 은가은에게 연이은 스케줄 취소는 생계에 대한 부담으로 다가왔던 것. 이후 집으로 돌아온 은가은에게 박현호는 가성비 좋은 육아용품을 샀다며 자랑했지만, 서로 다른 소비 가치관 탓에 두 사람 사이에는 미묘한 긴장감이 흘렀다. 그러던 중 최근 알게 된 지인에게 모바일 청첩장을 받은 박현호가 축의금으로 30만 원을 내겠다고 밝히면서 은가은의 감정이 결국 폭발했다.

"30만 원이면 서원이 기저귀와 분유가 몇 개냐"는 은가은과 평소 주변 사람들과의 인연을 중요하게 생각해 온 박현호의 입장은 좀처럼 좁혀지지 않았다. 결국 박현호는 "축의금 안 내겠다"며 집을 나섰고, 이후 인터뷰에서 "돈 이야기를 계속 듣다 보니 괜히 자존심이 상했다. 욕심을 부렸던 것 같다"고 털어놨다.

이후 은가은은 딸과 함께 시댁을 찾았다. 그는 "시어머니와 하루에 서너 번은 기본으로 통화한다. 요즘 제일 친한 사람이 시어머니"라며 남다른 고부 관계를 자랑했다. 홀로 시댁을 찾은 며느리를 본 시어머니는 두 사람의 부부싸움을 직감했고, 은가은은 박현호와 갈등의 원인이 된 축의금 이야기를 꺼냈다.

정확한 속사정을 모르던 시어머니는 처음에는 박현호와 마찬가지로 "축의금은 20~30만 원 정도 낸다"고 말했지만, 은가은의 속마음을 들은 뒤 곧바로 며느리 편에 섰다. 급기야 아들에게 직접 전화를 걸어 따끔하게 충고하며 친정어머니 못지않은 든든한 면모를 보였다.

이후 집으로 돌아온 박현호는 자신의 행동을 반성하며 애교 섞인 사과로 화해를 시도했다. 은가은 역시 혀 짧은 말투로 화답해 스튜디오를 술렁이게 했고, 시어머니의 중재 속 두 사람의 갈등도 웃음으로 마무리됐다. 박현호는 "이번에 신곡이 대박 나 전국을 돌며 행사하고 싶다"며 "허락 없이 축의금을 낼 수 있는 그날까지 파이팅"이라고 유쾌한 각오를 전했다.

은가은은 "남편을 잘 만난 건 알았지만 시어머니도 정말 잘 만났다는 생각이 들었다. 감사했고, 남편이 제 이야기를 받아들이는 모습을 보면서 저도 더 잘해야겠다고 느꼈다"고 말했다. 박현호 역시 "앞으로 가은이보다 일이 더 많아질 거라는 행복한 상상을 하며 좋은 남편이자 가장이 되고 싶다. 이제는 생각하며 말하고 행동하겠다"고 다짐했다.

이날 '살림남'은 박서진과 절친들의 유쾌한 농활 케미와 은가은, 박현호 부부의 현실적인 육아·생계 고민을 조화롭게 그려내며, 웃음과 공감을 오가는 가족 예능의 진가를 보여줬다.

한편 KBS 2TV '살림남'은 매주 토요일 밤 10시 35분 방송된다.

wjlee@sportschosun.com