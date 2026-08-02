'하루 3.2억' 벌었던 심현섭, 7년 만에 모친 빚 15억 청산…"그 많던 돈 어디 갔나"

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 심현섭이 전성기 시절 하루 최고 수입이 3억 2000만원에 달했다고 밝히며, 어머니의 15억 원 빚을 모두 갚았던 사연을 공개한다.

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1일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미' 말미에는 '그 많던 돈, 다 어디로 갔을까?'를 주제로 한 다음 회 예고편이 공개됐다.

이날 예고편에서는 출연진들이 자신의 전성기 수입을 솔직하게 털어놨다.

개그맨 윤형빈은 "내가 한 달에 억이 넘는 돈이 들어올 수 있구나"라며 최고 월수입이 1억 원을 넘었던 시절을 회상했다.

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가수 김장훈 역시 "그럼 계약합시다 하면서 9억 원 수표를 주더라"며 거액의 계약금을 받았던 일화를 공개해 놀라움을 안겼다.

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이어 심현섭은 "하루에 3억2000만 원을 벌어봤다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

그는 이어 "그 많은 돈이 다 어디 갔냐면요"라며 이야기를 이어가 궁금증을 자아냈다.

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예고편에서는 심현섭이 어머니의 15억 원 빚을 7년에 걸쳐 모두 갚았다는 사연도 공개돼 눈길을 끌었다. 전성기 시절 벌어들인 수입과 그 돈의 행방을 둘러싼 진솔한 이야기는 본방송을 향한 기대를 높였다.

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narusi@sportschosun.com