'男 가수와 마약→미혼모 된' 인플루언서, 출산 후에도 뼈말라 몸매 "오랜만이에요"

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[스포츠조선 이우주 기자] '하시3' 서민재가 새 프로필 사진을 찍으며 활동 재개를 예고했다.

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2일 서민재는 자신의 유튜브 채널을 통해 'Vlog no.7, 스튜디오 촬영하기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

서민재는 "오랜만에 브이로그를 찍어보려고 카메라를 켰는데 되게 낯설다. 어떻게 했는지 까먹었다"며 "드라이브하는 걸 되게 좋아하는데 창문 열고 바람 맞으면서 달리는 게 좋다. 시원하기도 하고 스트레스 풀리기도 하고"라며 어디론가 향했다. 서민재가 간 곳은 한 스튜디오. 채널A '하트시그널' 출연 때부터 인연을 맺은 곳이다.

서민재는 프로필 촬영을 위해 메이크업을 받으며 변신했다. 서민재는 "메이크업 해서 어디 가야 되는데 요새 어디 가지도 못한다"고 육아 고충을 토로하기도. 출산이 믿기지 않는 뼈말라 몸매로 시선을 모은 서민재는 여러 의상과 함께 무사히 촬영을 마쳤다.

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한편, 채널A '하트시그널3'에 출연해 얼굴을 알린 서민재는 대기업 공채 최초 여자 정비사로 일하는 이력으로 많은 주목을 받았다. 그러나 서민재는 2022년 8월 남태현과 자택에서 필로폰을 투약한 혐의로 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고 받았다.

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이후 서민재는 지난해 혼전임신을 알리며, 친부 A씨와 연락이 닿지 않는다며 갈등을 벌였다. 현재 관련 사안을 두고 법적 절차를 진행 중인 가운데 서민재는 같은해 12월 홀로 아들을 출산해 양육 중이다.

wjlee@sportschosun.com