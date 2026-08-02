"130억 과세 부당해"…차은우, 완납 후 국세청과 '세금 공방 2라운드'

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 배우 차은우가 약 130억 원의 추징세를 모두 납부한 뒤 국세청의 과세 처분에 불복해 조세심판을 청구한 사실이 확인됐다.

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2일 이데일리 보도에 따르면 차은우는 지난달 초 국세청의 130억 원대 과세 처분이 부당하다며 조세심판원에 조세심판청구서를 제출했다.

국세청 세금고지서를 받은 뒤 청구 가능한 90일 기한을 앞두고 불복 절차에 나선 것으로 전해졌다.

소속사 판타지오는 "법률적 판단을 받기 위해 법이 정한 절차에 따라 조세심판을 청구했다"며 "현재 절차가 진행 중인 사안인 만큼 구체적인 내용은 말씀드리기 어렵다"고 밝혔다.

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차은우는 앞서 모친 명의의 1인 법인을 통해 활동하며 세무조사를 받았고, 국세청은 해당 법인을 실질적인 용역 제공이 없는 '페이퍼컴퍼니'로 판단해 과세 처분을 내렸다.

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차은우 측은 과세 전 적부심사를 청구했지만 받아들여지지 않았고, 이중과세 조정 등을 거쳐 최종 130억 원 규모의 세금을 납부했다.

군 복무 중인 차은우는 지난 4월 세금을 완납한 뒤 SNS를 통해 "법인을 설립하는 과정에서 충분히 살피지 못한 부분이 있었고 그 책임은 가족이나 회사가 아닌 저에게 있다"며 사실상 세금 문제에 대한 책임을 인정하고 사과했다.

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당시 논란이 일단락되는 듯했지만, 이번 조세심판 청구로 국세청과의 법적 공방은 새로운 국면을 맞게 됐다.

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세무업계에서는 이번 불복청구를 두고 의견이 엇갈리고 있다. 납세자의 정당한 권리 행사라는 시각이 있는 반면, 앞선 사과 입장과 배치되는 행보라는 지적도 나온다.

조세심판원 판단은 차은우의 전역 이후인 내년 이후 나올 가능성이 큰 것으로 전망된다.

만약 조세심판원이 차은우 측 주장을 받아들이면 납부한 세금을 돌려받게 되며, 기각될 경우에는 행정소송으로 이어질 가능성도 있다.

narusi@sportschosun.com