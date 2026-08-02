베르나르 베르베르, 한국 고등학생 생명 구했다..“20분 만에 사람 살려” (데이앤나잇)

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[스포츠조선 박아람 기자] 프랑스 소설가 베르나르 베르베르는 과거 한국의 한 고등학교에서 강연을 진행하던 중 성적 문제로 큰 심리적 어려움을 겪고 있던 학생을 만난 경험을 공개했다.

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8월 1일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서 베르나르 베르베르는 고등학교 강연 중 만난 학생에 대한 이야기를 공개했다.

김주하는 "한국에서 강연 도중에 학생을 살린 적이 있다더라"라고 물었다.

이에 그는 "그때 고들학교에서 강연 중이었다. 서울이었던 것 같다. 교장 선생님이 누군가를 보여주고 싶어 하셨다. 가보니 어떤 학생이 울고 있었다. 굉장히 몸을 떨면서 있었다. 교장 선생님께서 말씀하시길 '이 학생이 성적 때문에 죽고 싶어 한다'고 했다"고 회상했다.

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베르나르 베르베르는 "그래서 통역사와 저만 남게 해달라고 했다"며 "학생에게 깊게 심호흡을 하도록 했다. 명상 같은 거 였다"고 했다.

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학생은 시험을 잘못 보면 인생이 끝난 것 같고, 창피해서 죽고 싶은 마음이 든다고 털어놓았다고 전했다.

베르나르 베르베르는 차분한 분위기에서 이야기를 이어갔다고 설명했다. 또한 학생에게 좋아하는 것이 있는지 물었지만, 학생은 "아무것도 좋아하는 게 없다. 시험을 망치면 인생이 끝날 거고 너무 창피해 죽을 것 같다"고 답했다고 말했다.

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그는 "한국은 학생들에게 성적에 대한 부담을 너무 많이 주는 것 같다"며 안타까워했다.

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그는 "약 20분 동안 학생과 이야기를 나눴고 결국 학생을 웃게 했다"고 밝혔다.

이에 김주하는 "20분 만에 사람을 살렸다"고 했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

tokkig@sportschosun.com