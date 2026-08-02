리센느 원이 '일진설'에 중학교 담임 등판…"근거 없는 비난 멈춰달라"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 리센느(RESCENE) 멤버 원이를 둘러싼 이른바 '일진설'이 온라인상에서 확산된 가운데, 중학교 시절 담임교사라고 밝힌 인물이 직접 반박에 나섰다.

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지난 1일 한 SNS에는 자신이 원이의 과거를 알고 있다고 주장한 누리꾼 A씨의 글이 게재됐다.

A씨는 원이의 중학교 시절 학교생활과 사생활을 문제 삼았지만, 주장을 뒷받침할 객관적인 자료는 제시하지 않았다. 해당 글은 일부 온라인 커뮤니티를 통해 빠르게 퍼졌다.

이후 자신을 원이의 중학교 2·3학년 담임교사라고 밝힌 B씨가 별도의 SNS 계정을 개설해 당시 학교생활을 공개했다.

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B씨는 원이가 직접 작성한 편지와 친구들과 함께 찍은 사진, 졸업앨범, 과거 원이를 가르쳤던 교사들과 주고받은 메시지 등을 공개하며 담임교사였음을 인증했다.

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그는 계정 소개란을 통해 "원이의 중학교 2, 3학년 담임이다. 중학생 시절 원이가 무언가 잘못했다면 잘못 가르친 저의 탓"이라며 "근거 없는 글로 인한 막무가내식 비난을 멈춰주시길 부탁드린다"고 호소했다.

이어 원이에 대해 "선생님에게 사탕을 선물하며 '사랑한다'고 자주 말하던 학생이었다"며 학생회 활동과 수행평가 등 교내 활동에 성실하게 참여했다고 회상했다.

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B씨는 원이가 전교 학생회 임원으로 활동했고, 전교생 앞에서 학교폭력 예방 캠페인에도 참여했다고 설명했다. 또 졸업식 전날 친구들과 케이크 공방을 찾아 직접 만든 케이크를 선물했던 일화도 공개했다.

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그는 "교직 초창기라 엄하게 지도했는데도 저를 존경해주던 좋은 아이들이었다"며 "아이들과 울면서 포옹하며 작별했던 기억이 아직도 생생하다"고 덧붙였다.

원이의 교우관계에 대해서도 "사진 속 친구들은 졸업 후에도 꾸준히 인연을 이어오고 있다"며 "올해 2월에도 대부분이 함께 1박 2일 여행을 다녀올 만큼 여전히 좋은 친구들이다. 원이는 스케줄 때문에 함께하지 못했다"고 전했다.

담임교사의 반박 게시물이 공개된 뒤 최초 폭로글 작성자는 게시물과 계정을 삭제한 것으로 알려졌다. 다만 해당 폭로 내용과 관련해 리센느 소속사의 공식 입장은 아직 나오지 않았다.

한편 원이가 속한 리센느는 2024년 8월 발매한 미니 1집 'SCENEDROME'(씬드롬)의 타이틀곡 'LOVE ATTACK'(러브 어택)이 역주행하며 주목받았다. 이후 리메이크 싱글 'Pretty Girl'(프리티 걸)로도 음악방송 2관왕을 차지하며 상승세를 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com