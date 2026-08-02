"피가 탁해서"..박진영, 수지 알레르기 낫게 한 귀인..치약부터 싹 바꿨다 (전참시)

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 겸 프로듀서 박진영이 배우 겸 가수 수지에게 직접 건강 관리법을 알려줬던 일화를 전했다.

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지난 1일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에서는 박진영의 일상이 공개됐다. 이날 그는 건강에 대한 자신의 철학과 함께 과거 수지와 있었던 에피소드를 소개했다.

박진영은 "예전에 수지에게 건강 강의를 해준 적이 있었다. 수지가 알레르기가 한참 있을 때 제가 알레르기 공부를 많이 해놔서 그걸 다 알려줬다"고 밝혔다.

이어 알레르기를 포함한 여러 질환은 자가면역과 연관이 있다고 생각한다며, 그 이유로 "피가 탁해서"라고 전했다. 그는 몸속으로 들어오지 말아야 할 물질을 최대한 차단하는 것이 중요하다는 자신의 건강 관리 원칙을 설명했다.

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또한 식습관뿐 아니라 생활용품도 꼼꼼하게 관리하고 있다고 말했다. 그는 "피를 맑게 하는 방법은 몸에 안 좋은 것은 멀리 해야 한다. 음식뿐만이 아니라 화장품과 치약, 샴푸는 물론 세탁세제도 마찬가지다"라며 자신은 유기농 인증을 받은 제품을 사용하고 있다고 했다. 그는 이런 생활 방식을 30대 후반부터 이어왔지만 당시에는 주변에서 신기하게 바라보는 시선도 많았다고 덧붙였다.

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tokkig@sportschosun.com