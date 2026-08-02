'19년 무명' 음문석, 첫 매트리스 구매에 오열 "내가 이렇게 편해도 되나" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 이우주 기자] '유퀴즈' 음문석이 무명 생활을 돌아보며 눈물을 보였다.

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2일 tvN '유퀴즈 온 더 블럭' 측은 배우 음문석의 출연 선공개 영상을 공개했다.

돈을 번 후로 스스로에게 선물 하나를 했다는 음문석은 "매트리스를 샀다. 어릴 때부터 편하게 잔 적이 많이 없다. 원룸을 처음으로 월세로 잡은 다음에 '나는 다른 거 다 필요 없어. 매트리스만 좋으면 돼'라는 생각으로 백화점에 갔다. 최대 150만 원까지 쓸 생각이었다"며 "근데 직원이랑 얘기하자마자 '할인하는 게 있냐'고 자연스럽게 물어봤는데 바로 눈치를 챘다. 진열 상품은 50% 할인한다더라"라고 밝혔다.

음문석은 "바로 사면 되는데 '언제부터 있었냐'고 물어봤다. 3주 있었다더라. 얼마 안 됐고 괜찮아서 그걸로 사서 집으로 가져갔다. 집에 가서 누웠는데 눈물이 나더라. 그러면서 든 생각이 '내가 이렇게 편해도 되나? 문석아, 이제는 네 인생을 살자. 네가 자고 싶을 때 자고 일어나고 싶을 때 일어나고 먹고 싶을 때 먹고 기본적인 것들을 네가 하면서 살자'였다"며 당시 생각에 눈물을 쏟았다.

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이에 유재석은 "어린 시절 문석 씨는 어디서 쉴 수 있었겠냐"고 음문석을 위로했고 음문석은 "지금 생각해보면 내가 연기하려고 이런 과정들을 겪었나 싶지만 다시 돌아가고 싶진 않다"고 밝혔다.

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한편, 음문석은 2005년 SIC이라는 예명과 함께 가수로 데뷔했으나 크게 주목 받지 못했다. 이후 음문석은 배우로 전향, 2019년 SBS '열혈사제'를 통해 오랜 무명 생활을 청산했다. 최근 영화 '호프'에서 강렬한 연기로 다시 주목 받고 있다.

wjlee@sportschosun.com