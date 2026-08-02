[제5회 BSA] "이건 본 적 없는 플레이어"…'대상' 김고은→'만장일치' 심자윤까지, 용두용미 청룡 심사평 공개

[스포츠조선 조지영 기자] "청룡, 참 상을 잘 주죠?" 2015년 열린 제36회 청룡영화상에서 원조 청룡의 여신이었던 MC 김혜수의 말이 당시 많은 이들의 공감을 샀다. 그리고 2026년, 이번엔 청룡시리즈어워즈에서 상 잘 주는 '청룡의 품격'이 펼쳐졌다.

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지난 7월 31일 인천 파라다이스시티에서 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 개최됐다. 청룡시리즈어워즈는 공정하고 투명한 심사로 매회 공신력을 인정받고 있는 '청룡'의 아이덴티티(정체성)를 이어받은 시리즈 시상식이다. 전문성과 대중성을 두루 평가하며 모든 작품, 배우에게 공평한 심사를 내리기 위해 6명의 심사위원과 네티즌 투표 결과 1표를 종합한 총 7표 중 과반수(4표) 득표를 받은 후보를 수상자(작)로 선정한다. 연출, 제작, 연기, 평론 등 각 분야의 전문가들이 모여 후보에 오른 모든 작품을 꼼꼼하게 평가한 면밀한 심사를 거쳐 올해 시리즈 최고의 작품과 배우, 예능인을 선정했다. 특히 올해 심사는 시상식 당일인 31일 오후 1시부터 시작해 약 4시간 이어진 심사위원들의 격론 끝에 수상자가 탄생했다.

신인 향한 높아진 눈높이, 그럼에도 대체 불가했던 신인상

올해 청룡시리즈어워즈 신인상은 압도적인 연기력과 신인다운 발전 가능성을 보인 시리즈 부문과 정통 콩트와 관찰 포맷에서 활약한 신예들의 맞불 경합이 펼쳐진 예능 부문의 심사가 이어졌다.

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시리즈 부문 신인남우상 후보 중에는 '유미의 세포들 시즌3'의 순록 김재원과 '파인: 촌뜨기들'의 복근 김진욱, '허수아비'의 기범 송건희의 3파전이 진행됐다. 그중 김재원이 심사위원으로부터 4표를 받고 네티즌 표를 더해 5표로 신인남우상의 영예를 안았다. '은중과 상연' '레이디 두아'에서 작은 역할이지만 신을 훔치는 신 스틸러로 활약했던 김재원은 '유미의 세포들 시즌3'에서 주연을 완벽해 해내며 '국민 연하남'으로 시청자에게 눈도장을 찍은 대목을 높이 샀다. 신인여우상은 장르적 부담감을 특유의 밝은 에너지로 보완한 '기리고' 전소영에 대해 표심이 쏠렸다. 잔혹한 공포, 서스펜스 장르를 끝까지 보게 만드는 전소영의 풋풋하고 청량한 매력이 돋보였다는 후문. 캐스팅하고 싶은 스타성과 앞으로의 발전 가능성이 가장 돋보인다는 평가와 함께 심사위원들로부터 5표를 받아 신인여우상의 주인공이 됐다.

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예능 부문 신인남자예능인상 후보는 'SNL 코리아 시즌8'의 김규원, '모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 카더가든의 경합이 펼쳐졌다. 콩트 연기의 대체 불가능한 실력과 앞으로의 발굴 가치에 대해 높게 평가된 김규원과 근 몇 년간 없던 '구강 예능캐'의 탄생이었던 카더가든이 팽팽하게 맞선 것. 한 심사위원은 "'SNL 코리아' 시리즈가 꾸준히 좋은 예능인과 배우들이 발굴되면서 시청자의 신인 평가에 대한 눈이 상당히 높아졌는데 그런 시청자의 만족도를 채워준 게 김규원이다"고 평했다. 김규원은 4표, 카더가든은 2표를 받아 신인남자예능인상의 운명이 정해졌다.

신인여자예능인상은 이견 없는 '직장인들 시즌2'의 심자윤이 차지했다. 애드리브 중심의 독특한 캐릭터 성격과 향후 예능판에서의 성장 가능성이 가장 높은 예능인으로 인정받은 것. 긁지 않은 복권의 느낌이 강하게 다가온다는 평가 속 심사위원과 네티즌 전원의 표를 받으며 올해 유일한 만장일치 수상자로 선정됐다.

짜장면에 꼭 필요한 단무지 같은 존재감, 조연상·우수예능인상

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라면에 김치, 짜장면에 단무지 같은 존재감이다. 산해진미 가득한 상차림에도 메인을 서포트해 줄 기본 찬이 없다면 쉽게 물리는 법. 화려하게 돋보이지 않지만, 적제적소 녹아 들어 극을 맛깔나게 살려주는 조력자 플레이어들의 전성기. 덕분에 올해 청룡시리즈어워즈 조연상과 우수예능인상도 치열하게 설전했다.

시리즈 부문 남우조연상은 '취사병 전설이 되다'의 윤경호와 '허수아비'의 정문성 2파전이 치열하게 이어졌다. 어느덧 국내를 대표하는 명품 조연의 계보를 잇게 된 윤경호는 '취사병 전설이 되다'에서 독보적 존재감과 아우라를 보여줬다는 후문. 일부 심사위원은 "요즘 OTT 시리즈를 선택할 때 조연 라인업을 보게 된다. 윤경호의 출연 소식에 '취사병 전설이 되다'를 클릭하게 됐다. 마치 짜장면에 단무지 같은, 작품 전체에 없어서 안 될 감초 역할을 톡톡히 했다"라는 평가와 함께 4표를 받아 인생 첫 청룡시리즈어워즈 남우조연상의 영광을 차지하게 됐다.

여우조연상은 네티즌표가 '캐스팅 보트'가 됐다. '레이디 두아'의 박보경과 '파인: 촌뜨기들'의 임수정 2파전으로 팽팽하게 경합한 결과 네티즌표를 받은 박보경이 심사위원 3표를 더해 4표로 눈물의 여우조연상 수상자로 선정됐다. 쉽게 몰입하기 힘든 소재였던 '레이디 두아'에서 초반 에피소드의 멱살을 잡고 끌고 나가며 강렬한 존재감과 신선함을 보여준 박보경은 확실히 '레이디 두아'를 통해 자신의 이름 석 자를 제대로 알렸다는 평가다. 개성 강한 남성 캐릭터가 가득한 '파인: 촌뜨기들'에서 홍일점으로 서사에 영향을 끼친 임수정도 발군의 실력을 보였다는 호평도 이어졌다.

예능 부문 남자우수예능인상도 네티즌표가 운명을 갈랐다. '유재석 캠프'의 유재석과 '도라이버: 더 라이벌'의 주우재가 심사위원으로부터 각각 3표씩 받으며 경합을 펼쳤고 네티즌표가 주우재의 손을 들어주며 주우재가 수상자로 선정됐다. 웃음 타율로 승부수가 던져진 남자우수예능인상은 '도라이버' 시리즈의 에이스로 불릴 만큼 확실히 자리 잡았다는 평. 순수한 웃음으로 '도라이버' 시리즈의 웃음 치트키 역할을 제대로 한 주우재는 병약미 캐릭터로 예능판의 새로운 캐릭터를 구축했다는 평가가 지배적이었다. 반면, 유재석은 자신의 이름을 내건 힐링 캠프를 기획한 대목에서 높은 점수를 받았지만 예능 세대교체에 대한 난제를 극복하지 못해 후배 주우재에게 트로피를 양보하게 됐다.

여자우수예능인상은 '자매다방' 정이랑의 압도적인 우세였다. 심사위원의 5표와 네티즌표 1표를 더해 6표로 수상자가 됐다. 희극에서 보여줄 수 있는 연기력은 물론, 분위기를 전환하고 판을 깔아주는 능력이 탁월했던 정이랑. '자매다방'이라는 타 예능 시리즈에 비해 바이럴이나 화제성이 상대적으로 적었음에도 프로그램 내에서 정이랑이 보여준 콩트와 정통 희극 연기가 독보적이었다는 호평이 이어졌다. 그동안 시상식에서 강력한 후보들의 대진운으로 빛을 보지 못했던 부분에서 안타까움이 속출했다. '자매다방'이 빛나기까지 정이랑의 지분이 컸다는 평가 속 마침내 우수예능인상 트로피를 손에 쥐게 됐다.

수비력과 공격력 다 갖춘 올라운더 플레이어 주연상·최우수예능인상

경기장 전체를 누비며 공격과 수비에 모두 관여하는 박스 투 박스(Box-to-box) 미드필더 그 자체다. 전체를 아우르는 카리스마와 극의 중심을 잡고 이끄는 힘까지, 육각형 올라운더 잔치와 같았던 주연상과 최우수예능인상은 누가 받아도 이견 없는 역대급 경쟁이었다.

드라마 부문 남우주연상은 내공 상당한 베테랑 중견 '허수아비'의 박해수와 만 27세 역대 최연소 남우주연상 후보였던 '취사병 전설이 되다'의 박지훈이 치열하게 경쟁했다. '넷플릭스 공무원'으로 불릴 정도로 OTT 시리즈에 자주 출연했던 박해수는 '허수아비'에서 감정이 진폭이 크고 섬세한 연기로 과거와 현재를 오가는 감정선을 훌륭하게 소화해 전작과 다른 매력을 선보였다. 극 전체를 끌고 가는 무게감에서 박지훈과 체급 차이가 컸다는 평가로 심사위원으로부터 4표를 받았다. 물론 박지훈을 지지하는 심사 평도 만만치 않았다. '대체 불가능한 존재감'에서 높게 평가된 박지훈은 신선함과 탄탄한 연기력으로 세대교체에 성공했다는 후문이다. 틀에 박히지 않은 생활 연기를 소화해 전작의 이미지를 벗은 박지훈은 B급 병맛 코믹 시리즈를 대중적으로 견인해 낸 주역이라는 평가와 함께 2표를 받았다. '메이드 인 코리아'의 현빈이 네티즌 표를 가져가면서 박해수가 남우주연상의 영광을 차지했다.

여우주연상은 그야말로 '여자의 악마'들의 싸움이었다. '레이디 두아'의 신혜선과 '은중과 상연'의 박지현이 막판까지 치열한 접전을 펼친 결과 심사위원들로부터 각각 3표씩 받으며 손에 땀을 쥐게 했다. 심사위원들은 신혜선을 향해 "모든 것을 내려놓은 들꽃 같은 연기"라고 평했고 박지현을 향해 "미운 캐릭터마저 설득해 낸 섬세한 감정 연기"를 높게 샀다. 결국 네티즌이 신혜선의 손을 들어주며 신혜선이 여우주연상에 이름을 올렸다.

올해 청룡시리즈어워즈가 예능 부문을 강화하고 더욱 깊게 조명하기 위해 신설한 최우수예능인상도 치열했다. 남자최우수예능인상은 예능인 세대교체의 중심이 된 'SNL 코리아 시즌8'의 김원훈과 우수예능인상에서도 언급됐던 '유재석 캠프'의 유재석 경합이 이어졌다. 기존 베테랑 예능인들 사이에서 순수 코미디 기량과 폼으로 한 시즌 전체를 견인한 김원훈. 유튜브와 숏폼 중심 플랫폼 출신 플레이어가 레거시 무대에 안착해 폭발적인 웃음과 밈을 형성했다는 점에서 높은 점수를 산 김원훈은 시대적 아이콘이라는 평가를 받으며 심사위원에게 4표를, 유재석은 2표에 네티즌표 1표를 더해 3표를 받아 트로피의 운명이 결정됐다.

여자최우수예능인상은 올해 개그부터 콩트까지 전처후 활약을 펼쳤던 '도라이버: 더 라이벌'의 김숙과 'SNL 코리아 시즌8'의 이수지를 향한 접전이 이어졌다. 특히 김숙은 빠르게 변화하는 숏폼과 캐릭터 위주의 예능 시장에서 긴 호흡의 메인 진행자이자 플레이어로서 보여준 꾸준함과 안정감이 심사위원들의 큰 점수를 받았다. 한 심사위원은 김숙에 대해 "수비력과 공격력이 다 갖춰진 만능 플레이어다. 어떨 때는 수비형 미드필더로 그라운드를 누비고, 어떨 때는 윙으로서 동료들에게 볼을 올려주는 찬스를 준다"고 극찬했다. 심사위원들은 김숙에게 5표의 지지를 보냈고, 여자예능인상 네티즌표 1위를 한 정이랑이 여자우수예능인상을 수상하면서 차순위였던 김숙이 네티즌표를 가져가게 되어 총 6표로 여자최우수예능인상의 주인공이 됐다.

전무후무 기록 세운 최고의 활약, 최우수작품상 및 대상

올해 청룡시리즈어워즈 시리즈 부문 최우수작품상은 심사 중 유일하게 2차 투표까지 진행될 정도로 박빙에 박빙을 더했다. 반대로 예능 부문 최우수작품상은 심사위원들의 의견이 일치하면서 명료한 수상자가 탄생됐다. 또한 대상은 믿고 보는 연기력으로 OTT 콘텐츠 시장을 견인한 성과를 보인 'K-콘텐츠'의 얼굴이 선정돼 모두의 공감을 받았다.

올해를 빛내 시리즈 부문 최우수작품상은 B급 병맛 코미디를 대중적으로 성공시킨 '취사병 전설이 되다'와 완성도 높은 정통 장르물로 호평받은 '메이드 인 코리아' '허수아비'의 3파전이 펼쳐졌다. 1차 투표에서 '취사병 전설이 되다'가 3표, '메이드 인 코리아'가 심사위원 2표와 네티즌표를 더해 3표, '허수아비'가 1표를 받았고 2차에서 '취사병 전설이 되다' '메이드 인 코리아'로 좁혀지면서 설전이 이어졌다. 무엇보다 '취사병 전설이 되다'는 자칫 마니아층 전유물이나 가벼운 콘텐츠에 그칠 수 있었던 군대, 그리고 취사병 소재를 대중적이고 완성도 높은 드라마로 탈바꿈시켰다는 점에서 심사위원들의 지지를 받았다. 독특한 스토리와 소재에 박지훈, 윤경호 등 배우들의 앙상블, 병맛 연출이 더해지면서 OTT 시리즈의 장점을 가장 잘 살린 작품으로 평가되면서 2차 투표에서 5표를 받아 최우수작품상을 수상하게 됐다.

예능 부문 최우수작품상은 심사위원의 만장일치로 의견이 모였다. 기존에 범람하던 자극적이고 화려한 연애 프로그램의 틀을 깨고, 진정성과 순수한 웃음으로 공감대를 끌어낸 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'에 표가 쏠렸다. 모태솔로를 연프(연애 프로그램)에 적용시켜 글로벌 시장에서도 높은 화제성과 재생 수를 기록, K-예능의 완성도를 증명한 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'는 심사위원으로부터 6표를 받았다.

청룡시리즈어워즈의 대미를 장식한 하이라이트 대상은 김고은과 김고은 작품 '은중과 상연'의 싸움이 펼쳐졌다. 단순한 연기력 평가를 넘어 OTT 콘텐츠 시장에 대한 기여도, 배우로서의 독보적 다작 및 흥행력을 포괄한 시상식 전체의 핵심 분수령이 된 대상 부문은 한 시즌에 '은중과 상연' '자백의 대가' '유미의 세포들 시즌3'까지 대형 OTT 시리즈를 이끌면서 작품마다 완전히 다른 캐릭터를 보여주고 흥행까지 성공시킨 선례를 남긴 김고은에 찬사가 이어졌다. 남·녀 배우, 그리고 작품을 통틀어 전무후무한 기록을 세운, 그동안 본 적 없었던 완성형 플레이어 김고은에 OTT 생태계 전체를 견인한 공로를 인정해 줘야 한다는 목소리가 상당했고 이견 없는 대상 주인공으로 영예를 안았다.

◇ 청룡시리즈어워즈 심사위원(가나다순) : 권영한 스포츠조선 뉴콘텐츠R&D 팀장, 개그우먼 김신영, 윤성은 평론가, 정대윤 감독, 천승철 영화사 울림 대표, 최행호 MBC 예능 책임프로듀서

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com