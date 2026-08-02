이국주, 롤러코스터 탑승 전 '멘붕'…"안전바 나한테 맞아? 벨트 사이즈됨?"

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 이국주가 놀이기구 탑승을 앞두고 현실적인 고민과 함께 솔직한 심경을 털어놔 웃음을 자아냈다.

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이국주는 1일 자신의 SNS에 "내가 왜 탄다고 했지... 하..."라는 글과 함께 놀이공원에서 찍은 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이국주는 거대한 규모의 롤러코스터를 배경으로 이마를 짚은 채 침울한 표정을 짓고 있다. 아찔한 경사의 롤러코스터를 바라보며 후회 가득한 모습을 보여 눈길을 끈다.

이어 공개된 놀이기구 대기 공간 사진에서 이국주는 "벨트 사이즈됨?? 안전바 나한테 맞아?? 머리 안 묶어도 됨??"이라며 탑승 직전 밀려오는 현실적인 걱정들을 쏟아냈다.

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그러면서 "무서워서 정신 살짝 나감"이라는 유쾌한 캐릭터 짤을 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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롤러코스터의 어마어마한 스케일과 탑승 전 솔직하게 털어놓은 이국주의 현실적인 공포감에 팬들은 "표정이 진짜 현실적이다", "안전바 꼭 확인하세요!", "무사히 타고 내려오셨길" 등의 반응을 보이며 응원과 공감을 더했다.

narusi@sportschosun.com