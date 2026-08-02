'FC 온라인', e스포츠를 게임으로 옮기다…'26FSL' 클래스가 바꿀 FSL의 재미

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넥슨이 2026년 북중미월드컵을 통해 온오프라인 축구의 재미를 연결시켰던 'FC 온라인'을 이번에는 e스포츠로 확장한다.

프로게이머의 플레이와 이용자의 게임 경험, 그리고 리그 흥행을 하나로 연결하는 신규 시즌 '26FSL' 클래스를 선보인 것이다. 16강 토너먼트가 시작되면 승패뿐 아니라 카드 가치와 메타 변화도 또 하나의 관전 요소가 되면서 'FC 온라인' e스포츠를 즐기는 방식 역시 한층 다양해질 것으로 기대된다.

'FC 온라인' 국내 최고 리그인 '2026 FSL 서머'와 연계한 '26FSL' 클래스는 프로게이머의 플레이를 게임 안에서 직접 체험할 수 있도록 기획됐다. 리그 성적에 따라 선수 카드 능력치가 상승하는 '라이브 퍼포먼스'도 적용해 대회 관람과 게임 플레이를 하나의 콘텐츠로 연결했다.

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'26FSL' 클래스는 FSL 출전 프로게이머 32명이 직접 선정한 전설적인 은퇴 선수 32명으로 구성됐다. 선수들의 플레이 스타일을 반영한 신규 특성과 리그 성적에 따라 능력치가 오르는 시스템을 더해 기존 시즌과 차별화를 꾀했다.

'26FSL' 클래스 신규 특성 보유 현황

최초의 신규 특성…레전드 선수들의 개성이 살아났다

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'26FSL' 클래스를 통해 이용자는 프로게이머가 대회에서 활용하는 전술을 게임에서 그대로 재현할 수 있고, 응원하는 선수의 성적이 자신이 보유한 카드의 가치와 성능에도 영향을 미친다. 실제 이용자 커뮤니티에서도 "직접 사용해보고 싶다", "선수별 특성이 기대된다"는 반응이 이어지며 관심이 높아지고 있다.

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이 클래스에서 가장 눈에 띄는 변화는 레전드 선수들에게 신규 특성이 처음 적용됐다는 점이다. '아이콘 더 모먼트'를 제외한 레전드 시즌 가운데 최초다.

선수들의 실제 플레이 스타일을 반영한 것도 특징이다. 화려한 개인기로 유명했던 피구와 지네딘 지단에게는 개인기와 가속 능력을 강화하는 '트릭스터'가 부여됐고, 루시우는 상대를 강하게 압박하는 '프레데터', 네마냐 비디치는 슈팅을 몸으로 막아내는 '블로커' 특성을 갖췄다.

단순히 능력치를 높인 것이 아니라 선수마다 뚜렷한 개성을 부여하면서 전술 선택의 폭도 넓어졌다. 이용자들은 자신의 플레이 스타일에 맞춰 레전드들을 조합할 수 있고, 프로게이머들이 이 카드를 어떤 방식으로 활용하는지 지켜보는 것도 FSL의 새로운 관전 포인트가 될 전망이다.

'26FSL' 클래스 드래프트 현황

경기 결과가 카드 가치로…몰입도 높인 '라이브 퍼포먼스'

이번 시즌의 핵심인 '라이브 퍼포먼스'는 오는 9일 시작되는 '2026 FSL 서머' 16강 라운드2 녹아웃 스테이지부터 본격적으로 적용된다.

4강에 진출한 프로게이머가 보유한 '26FSL' 클래스는 전체 능력치가 +1 상승하며, 최종 우승하면 최대 +2까지 강화된다. 응원하는 선수가 승리할수록 자신이 보유한 카드의 성능도 함께 높아지는 구조다.

경기 결과를 지켜보는 긴장감이 게임 플레이로 이어지는 만큼 이용자들의 리그 몰입도 역시 한층 높아질 것으로 예상된다. 기존 라이브 시즌이 실제 축구 선수들의 활약을 반영했다면, 이번에는 e스포츠 선수들의 경기력이 게임 콘텐츠에 직접 반영된다는 점에서 새로운 시도로 평가된다.

이번 16강에는 역대 챔피언인 젠 시티 'wonder08' 고원재와 키움 DRX 'Chan' 박찬화, 디펜딩 챔피언 BNK 피어엑스 'NoiZ' 노영진이 나란히 생존하며 통산 두 번째 우승에 도전한다.

도전자들의 기세도 만만치 않다. 디플러스 기아 'KWAK' 곽준혁은 두 시즌 연속 아쉬움을 털어낼 기회를 맞았고, 젠 시티 'JiffyJay' 지프리 바이카뎀은 외국인 선수 최초 FSL 우승이라는 새 역사에 도전한다. 여기에 코치진의 전략과 선수별 맞춤 전술, 그리고 '26FSL' 신규 특성을 얼마나 효과적으로 활용하느냐가 승부를 가를 변수로 꼽힌다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

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