'1억 성형' 이세영, 수위 논란 불구 '또 파격 코스프레'...이쯤 되면 '마이웨이'

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 이세영이 또 한 번 과감한 코스프레 스타일을 공개하며 화제를 모으고 있다.

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이세영은 최근 자신의 SNS에 "이번엔 요청주신 코스프레!! 누구일까요? 저번 당첨자분도 치킨 선물 인증!"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이세영은 애니메이션 캐릭터를 연상케 하는 오렌지색 단발 가발과 스트라이프 비키니 스타일의 의상을 착용한 채 거울 셀카를 찍고 있다. 몸에 밀착되는 의상과 과감한 스타일링으로 볼륨감 있는 실루엣을 드러내 시선을 사로잡았다.

앞서 이세영은 여러번 일본 인기 만화 캐릭터를 모티브로 한 코스프레를 선보이며 화제를 모았다. 당시에도 노출 수위 등을 두고 온라인에서 다양한 의견이 오갔다.

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일부 누리꾼들은 "SNS는 어린 이용자들도 쉽게 접할 수 있는 만큼 수위에 대한 고민이 필요하다"는 반응을 보인 반면, 다른 누리꾼들은 "개인의 취향과 표현의 자유를 존중해야 한다", "코스프레일 뿐인데 문제될 것이 없다"는 의견을 내놓으며 엇갈린 반응을 보였다.

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이 같은 갑론을박이 이어지는 가운데 이세영은 또 한 번 파격적인 콘셉트의 코스프레를 공개하며 자신만의 스타일을 이어가는 모습이다.

한편 이세영은 그동안 방송과 유튜브를 통해 성형 사실을 솔직하게 공개해왔다. 그는 눈과 코 성형을 비롯해 다양한 시술과 가슴 확대 수술 등에 약 1억 원을 투자했다고 밝힌 바 있다.

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최근에는 자신의 유튜브 채널을 통해 가슴 성형 수술 후 1년간의 변화와 관리법을 공개하며, 과거 필러 시술 부작용으로 인해 수술을 결심하게 된 과정도 털어놓아 화제를 모았다.

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narusi@sportschosun.com