유재석 "아이고 이 등신아"…나경은에 SOS, 지갑 두고 온 황당 실수

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 유재석이 국내 여행 촬영을 앞두고 지갑을 두고 오는 실수를 저질러 스스로를 "등신"이라고 자책했다.

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1일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '여행지는 돌림판에, 길은 지도책에 맡겨 둔 4형제의 NO내비 국도 여행'이라는 제목의 '풍향중' 1회 영상이 공개됐다.

이날 유재석은 '2026 썸머로드' 시리즈 2탄 '풍향중' 촬영을 시작하며 "지갑을 안 갖고 왔네"라고 말해 당황한 모습을 보였다.

그는 "미안한데 매니저한테 연락해야겠다"며 곧바로 전화를 걸어 상황을 설명한 뒤 "아이고 이 등신아"라고 스스로를 타박해 웃음을 자아냈다.

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이어 아내 나경은에게도 연락해 집에 있는 지갑을 매니저에게 전달해 달라고 부탁했다.

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통화를 마친 뒤 양세찬을 만난 유재석은 "내가 등신 같은 짓을 했다"고 털어놨다.

양세찬이 "뭘 놔두고 오셨냐"고 묻자 유재석은 "짐은 다 챙겼는데 지갑을 안 가져왔다"고 답했고, 양세찬은 "그건 정말 등신 같은 짓이네요 형님"이라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이후 유재석은 "너한테만 이야기하는데 내가 또 은행을 가야 한다. 세금을 납부해야 한다"며 "녹화 일정이 계속 있어서 은행을 못 갔다"고 말해 종합소득세 납부를 앞두고 있음을 털어놓기도 했다.

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narusi@sportschosun.com