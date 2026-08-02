[제5회 BSA] 여기가 재즈바야, 힙합 클럽이야?…이번에도 감다살! 청룡 축하공연, 전설이 되다

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 박보영, 김우빈, 이광수가 타이거JK의 공연에 환호하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.31/

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[스포츠조선 정빛 기자] 청룡 축하공연, 전설이 되다.

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눈물과 감동, 환희와 웃음으로 가득했던 제5회 청룡시리즈어워즈(BSA). 또 다른 주인공은 단연 축하공연이었다. 배우 김민하가 삶을 노래하며 문을 열었고, 미각보이즈가 유쾌한 맛을 더했으며, 최예나가 청룡의 밤을 발랄한 에너지로 물들였다. 마지막에는 타이거JK와 오마이걸 미미, 이은지가 장르의 경계를 허문 무대로 축제의 대미를 장식했다.

사실 올해도 "청룡 축하공연은 감다살"이라는 반응은 우연이 아니다. 주최 측인 스포츠조선은 무대 첫 구상부터 아티스트 섭외까지 적극적으로 의견을 내며 제5회 청룡시리즈어워즈만을 위한 무대를 완성했다.

특히 미각보이즈가 '엠카운트다운' 무대에 오르기 전부터, 가능성을 먼저 알아보고 기획을 타진했고, 엔딩 무대를 책임진 타이거JK에게도 직접 출연을 제안했다. 화제가 될 순간을 먼저 알아본 청룡의 '감'은 이번에도 정확했다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 축하무대를 선보이고 있는 김민하. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

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여기가 청룡이야, 재즈바야?…김민하, 수상의 기쁨을 다시 무대로

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이제 수상자는 트로피를 들고 퇴장하는 데서 끝나지 않는다. BSA 첫 문은 지난해 신인여우상 수상자 김민하가 열었다.

앞서 제4회 시상식에서는 전년도 남우주연상 수상자 임시완이 오프닝 공연을 꾸민 데 이어, 올해는 김민하가 그 바통을 받았다. 수상의 기쁨이 이듬해 새로운 무대가 되는 BSA만의 특별한 전통으로 굳어진 셈.

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무엇보다 배우 김민하가 아닌 뮤지션 김민하의 발견이었다. 김민하는 프랭크 시나트라의 명곡 '댓츠 라이프'를 완벽하게 소화, 시상식장을 단숨에 클래식한 재즈바로 바꿔았다.

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재즈 보컬을 전공한 이력이 무색하지 않게, 특유의 낮고 깊은 음색으로 곡의 정서를 살렸고, 동료 배우들이 지켜보는 생방송 무대에서도 흔들림 없이 라이브를 이어갔다. 헤어, 메이크업, 코디는 물론, 여유로운 제스처와 표정 연기까지. 마치 외국 뮤지컬이나 영화 속 한 장면을 그대로 옮겨놓은 듯했다.

특히 '댓츠 라이프'는 몇 번이고 실패와 마주하더라도 스스로 몸을 일으켜 다시 시작하자는 메시지를 담은 곡이다. 지난해 신인상을 받은 뒤 "앞으로 제 속도대로 열심히 이야기하겠다"고 밝혔던 김민하의 수상 소감과도 맞닿아 있었다. 화려한 성공을 노래하기보다, 넘어지고 다시 일어서는 삶의 태도를 전한, 진한 여운의 오프닝이었다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 축하무대를 선보이고 있는 이상이, 미각보이즈. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

우정의 무대 펼쳐졌다…미각보이즈X이상이, '취사병' 세계관 현실로

'취사병 전설이 되다'가 낳은 화제의 프로젝트 그룹, 미각보이즈가 BSA 무대마저 완벽히 접수했다.

'쓴맛, 매운맛, 단맛, 신맛, 짠맛'의 오미(五味)를 시각화한 미각보이즈(강하경, 이상준, 임지호, 강준규, 김문기)가 실제 아이돌을 방불케 하는 완벽한 칼군무와 애교로 '마이 플래이버'를 달콤함부터 짜릿함까지 다양한 매력을 선사한 것.

이 무대의 결정적 '조미료'는 이상이였다. 다른 배우들과 함께 객석에서 박수를 치고 있어 이날은 무대에 오르지 않는 줄 알았던 그가 갑자기 자리에서 일어나, 등장도 '특별하게' 했기 때문. 심지어 본명이 아닌 극 중 이름 '황석호' 자막을 달고 무대에 올라와, 특별출연이라는 정의를 새로 썼다.

객석의 반응 역시 놓칠 수 없는 관전 포인트였다. 절친 이상이의 예측 불가한 활약을 지켜보던 김고은은 웃음을 참으려는 듯 미간을 찌푸리는 모습이 카메라에 포착돼 화제를 모았다.

현재 군 복무 중인 송건희와 백선호는 마치 위문공연을 관람하는 장병들처럼 환호했고, '취사병 전설이 되다' 감독도 주걱 모양 응원봉을 흔들며 분위기를 끌어올렸다.

주연이자 '진짜 아이돌' 박지훈은 객석에서 배우들의 아이돌 무대를 흐뭇하게 지켜보며, 작품 안팎이 뒤섞인 또 하나의 특별한 장면을 만들었다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 축하무대를 선보이고 있는 최예나. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

청룡영화상에 '화사-박정민'이 있었다면, 청룡시리즈어워즈엔 '최예나-김재원'

클래식하고 묵직한 영화상의 축하무대와 달리, 청룡시리즈어워즈 특유의 영하고 트렌디한 색깔을 가장 완벽하게 증명한 2부 오프닝이었다. 지난해 청룡영화상이 화사와 배우 박정민의 감성적인 호흡으로 깊은 여운을 남겼다면, 올해 청룡시리즈어워즈는 최예나와 김재원의 풋풋한 케미로 한층 영하고 트렌디한 색깔을 완성했다.

무대는 시작부터 남달랐다. 최예나는 '유미의 세포들 시즌3' 속 '사랑세포'로 등장해 '네모네모'에 맞춰 통통 튀는 에너지를 쏟아내더니, 흰 우산에 드라마 장면이 담긴 빔을 쏘며 순식간에 의상을 체인지, 마법소녀로 변신했다.

히트곡을 부르는 데 그치지 않고, 작품의 세계관을 무대 위로 자연스럽게 확장한 '청룡 맞춤형' 공연이었던 셈. 특히 독보적인 콘셉트와 대형 시상식에서도 전혀 기죽지 않는 기세는 최예나의 진가를 다시 한번 각인시켰다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 축하공연을 나선 최예나가 김재원과 함께 춤을 추고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.31/

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 예나의 축하 무대 도중 함께 댄스를 선보이고 있는 김재원. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.31/

또 다른 하이라이트는 드라마 남주인공 김재원과의 퍼포먼스였다. '뮤직뱅크 MC(은행장)'답게 김재원은 기다렸다는 듯 자리에서 일어나 포인트 안무를 멋스럽게 소화, 현장을 폭소케 했다.

양옆에 앉은 '누나들' 김고은과 신혜선의 반응도 백미였다. 빼지 않고 챌린지에 적극 임하는 '진짜 상남자' 김재원의 훌륭한 에티튜드에 두 배우는 웃으며 감탄한 것.

여기에 즉석에서 유재석까지 신나는 댄스에 합류, 현장의 열기는 최고조에 달했다

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 축하무대를 선보이고 있는 타이거 JK, 이은지. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

예고 없는 피날레, 마지막까지 '감다살'… 타이거JK·미미·이은지, 청룡을 '발라버려'

청룡은 마지막까지 스포일러를 허락하지 않았다. 올해 축하공연 라인업을 끝까지 비공개로 유지한 가운데, 엔딩 무대의 복선은 이은지가 먼저 깔았다.

MC 임윤아가 "오늘 작품상을 받을 것 같냐"고 묻자, 이은지는 "하늘의 천사가 축하공연을 즐기는 저를 보고 감동한다면요?"라고 답했다. 객석에 웃음이 터진 직후, 타이거JK가 만든 진짜 '엔젤'이 울려 퍼졌고, 예상치 못한 엔딩 무대의 시작에 현장은 한층 뜨겁게 달아올랐다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 축하무대를 선보이고 있는 타이거 JK, 이은지. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

특히 힙합 스타일의 새깅 팬츠까지 갈아 입은 이은지는 '엔젤' 원곡의 윤미래 파트를 직접 소화하며 의외의 가창력을 뽐냈다. 또 "스껄", "그르륵 갱갱갱"을 거침없이 쏟아내 객석을 초토화 시켰고, "유 유 유" 가사에 맞춰 유재석을 지목하는 재치까지 더해 공연의 재미를 배가했다.

이어 '굿 라이프' 전주와 함께 등장한 오마이걸 미미의 '본업 모먼트'도 강렬한 반전을 선사했다. 예능에서의 친근한 모습은 온데간데없이 매끄러운 딕션과 톤의 '명품 래핑'으로 무대를 완벽히 지배한 것. 객석에 앉은 오마이걸 아린은 뿌듯한 미소를 짓기도 했다. 윤경호, 박보영, 고윤정, 김선호 등 배우들 역시 "커몬"을 외치며 호응했다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 축하무대를 선보이고 있는 타이거 JK, 미미. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

대미를 장식한 무대는 이른바 '발라버려~', '몬스터' 무대였다. 배우, 예능인 모두 무대를 온몸으로 즐기며 '발라버려'를 떼창했다. 축하공연이 시작될 때마다 무게를 잡던 과거 시상식 풍경이 아닌, 배우, 예능인, 가수가 함께 호흡하며 축제를 완성하는 모습이 펼쳐진 것.

타이거JK의 묵직한 존재감, 미미의 반전 매력, 이은지의 유쾌한 에너지. 서로 다른 색깔이 하나의 무대에서 어우러진 이번 피날레는 BSA가 지향하는 '함께 즐기는 시상식'을 가장 선명하게 보여준 엔딩이었다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 타이거JK와 함께 공연을 펼치던 미미가 유재석 앞에 내려와 공연하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.31/

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 윤경호와 이상이가 타이거JK의 공연에 환호를 보내고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.31/