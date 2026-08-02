정지선, 상상초월 복지 수준 "5년 근속 직원에 고급 차나 명품백 선물" ('사당귀')

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[스포츠조선 이우주 기자] KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 직원들에게 고급 자동차와 명품백까지 통 크게 선물하는 정지선의 월드 클래스급 복지가 전격 공개된다.

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KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회는 최고 시청률 5.6%를 기록하며 216주 연속 동시간대 예능 1위로 흥행 독주를 이어갔다. (닐슨코리아 기준)

오늘(2일) 방송되는 '사당귀'에서는 정지선의 상상을 초월하는 사내 혜택들이 베일을 벗는다. 정지선은 "5년 이상 근속한 직원들에게는 고급 자동차를 선물한다. 최근에도 5명에게 차를 사줬다"라고 밝혀 모두를 놀라게 한다. 이어 "유지비가 부담되는 직원에게는 본인이 선택한 명품 가방을 사준다. 그 외에도 별도로 3개월마다 인센티브도 지급한다"라며 상상을 초월하는 '갓벽한' 복지 제도를 공개해 감탄을 자아낸다.

하지만 이러한 파격적인 복지 혜택에도 불구하고 정지선의 뒷목을 잡게 만드는 뜻밖의 사건이 발생해 이목을 집중시킨다. 최근 정지선이 바쁜 사이에 이미 사내 커플이 4쌍이나 탄생해 있었던 것. 정지선은 "왜 매장에서 일을 안 하고 연애를 하냐"라며 분노를 폭발시킨다. 이어 정지선은 사내 연애 방지를 위한 소개팅 주선에 나선다.

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이 가운데 텐션을 치솟게 만드는 놀라운 소개팅남이 등판해 시선을 사로잡는다. 영화 '파묘'의 배우 이도현을 그대로 빼닮은 훈훈한 비주얼과 186cm의 완벽한 피지컬까지 갖춘 '용산구 이도현'이 등장한 것. MC 전현무 역시 "진짜 잘생겼다"라며 이도현과 쏙 빼닮은 외모에 연신 감탄을 내뱉는다고. 소개팅에 나선 정지선의 직원들 역시 설렘을 숨기지 못하며 수줍어해, 현장을 그야말로 도파민 폭발의 장으로 만들었다는 후문

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과연 정지선은 소개팅 주선으로 사내연애 단속에 성공할 수 있을지, 핑크빛 설렘과 도파민이 넘쳐난 심쿵 소개팅의 전말은 '사당귀' 본방송을 통해 확인할 수 있다.

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com