한서희, ♥외국인 남친과 열애 인정 "나한테는 애기, 이상한 루머 만들지 마"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 연습생 출신 한서희가 외국인 남자친구를 공개한 가운데, 쏟아지는 추측들에 심경을 밝혔다.

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한서희는 2일 "저의 남자에 대해서 많은 관심을 가져주셔서 감사합니다. 하지만 이상한 루머는 만들지 말아주세요. 정상적인 남자에요"라고 밝혔다.

이어 남자친구 사진과 함께 한서희는 "애기야 나한테는. 애 상처 받는 거 진짜 가슴 메어지니까 그만해"라고 호소하기도 했다.

한서희는 지난 1일 훈남 모델과 함께 찍은 투샷을 공개해 모두를 놀라게 했다. 함께 스킨십을 하며 거리를 거닐고 네컷 사진을 찍으며 연인 같은 분위기를 풍긴 두 사람. 해당 남성은 외국인은 프랑스를 기반으로 활동 중인 모델로 알려졌다. 열애 의심 속 한서희는 해당 모델에 대해 "저의 남자"라고 밝히며 연애를 인정하는 한편 섣부른 추측은 자제해달라고 당부했다.

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한편, 한서희는 MBC '스타 오디션 위대한 탄생3'에 출연해 얼굴을 알렸다. 2016년 빅뱅 출신 탑과 대마초를 함께 흡연한 혐의로 징역 3년에 집행유예 4년을 선고 받은 한서희는 집행유예 기간이던 2021년 필로폰 투약 혐의로 징역 1년 6개월 실형을 선고 받고 2022년 또 다른 마약 혐의로 징역 6개월을 선고 받아 지난 2023년 출소했다.

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wjlee@sportschosun.com