[제5회 BSA] "충성!"…'군인' 백선호·송건희, 칼각 경례→훈훈한 매너로 '청룡' 빛냈다

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 식전 레드카펫 행사에 참석한 백선호(왼쪽), 송건희의 모습. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 국방의 의무를 위해 잠시 팬들의 곁을 떠났던 백선호와 송건희가 더욱 단단해진 모습으로 돌아왔다.

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제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards, BSA)가 지난 31일 인천 파라다이스시티에서 개최된 가운데, 백선호와 송건희가 오랜만에 팬들에게 모습을 드러내며 반가움을 더했다.

현재 군 복무 중인 두 사람은 올해 BSA에서 각각 신인남우상 후보에 이름을 올렸다. 백선호는 넷플릭스 시리즈 '기리고'에서 세아(전소영)의 남자친구이자 육상 유망주 건우 역을 맡아 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증했다. 송건희는 지니TV 오리지널 드라마 '허수아비'에서 기환(정문성)의 동생이자, 순영(서지혜)의 연인 기범 역을 연기하며 시청자들에게 깊은 울림을 선사했다.

이날 군복을 입고 레드카펫을 밟은 두 사람은 한층 듬직하고 성숙해진 모습으로 팬들의 이목을 집중시켰다. 특히 포토월에서는 칼각 경례로 눈길을 끈 것은 물론, 여유로운 미소로 현장에 있던 취재진과 관객들의 뜨거운 관심을 받았다.

사진 출처=전소영 개인 계정

사진 출처=KBS

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백선호와 송건희는 아쉽게 수상의 영예를 안지는 못했지만, 이날 누구보다 빛나는 존재감으로 시상식 현장을 가득 채웠다. 백선호는 '킥킥킥킥'에 이어 '기리고'에서 함께 호흡을 맞춘 전소영의 신인여우상 수상이 발표되자 가장 먼저 축하 인사를 건넸다. 전소영이 수상소감을 마치고 무대에서 내려온 뒤에는 직접 의자를 빼주는 등 세심한 매너로 훈훈함을 더했다. 또한 시상식 중간중간에 펼쳐진 다채로운 축하공연에도 힘찬 박수와 아낌없는 호응을 보내며 팬들의 흐뭇함을 자아내기도 했다.

사진 출처=서지혜 개인 계정

사진 출처=서지혜 개인 계정

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송건희 역시 '허수아비'가 6개 부문 최다 노미네이트를 기록한 만큼 박해수, 정문성, 곽선영, 서지혜 등 출연진 및 제작진과 함께 뜻깊은 시간을 보냈다. 극 중 러브라인 호흡을 맞춘 서지혜와 포토부스에서 기념사진을 남기는가 하면, 선배 배우들과 리셉션장에서 단체 사진을 촬영하며 특별한 추억을 만들었다.

이처럼 작품을 함께한 동료들을 향한 따뜻한 진심과 남다른 배려를 보여준 두 배우의 행보에 기대가 모인다. 군 복무를 마친 뒤 더욱 성장한 모습으로 돌아올 백선호와 송건희가 앞으로 어떤 활약을 펼칠지 관심이 쏠린다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com