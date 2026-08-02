김소영, ♥오상진 모르게 성형해도 모를 판..“긴 머리→단발 변신 했는데 몰라”

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 김소영이 남편인 방송인 오상진과의 유쾌한 일화를 공개했다.

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지난 1일 김소영은 개인 계정을 통해 가족과 여행을 떠난 근황이 담긴 사진과 영상을 여러 장 게재했다.

공개된 사진과 영상에는 수영장에서 물놀이를 즐기는 김소영 가족의 모습과 호텔에서 단장을 하고 있는 김소영의 모습이 담겼다.

이를 본 한 누리꾼은 머리카락 길이가 달라진 김소영을 알아보고 "앗?? 언니 머리카락 잘랐다"라고 댓글을 남겼다.

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이에 김소영은 "놀라운 사실 말해줄까요... 우리 남편 모름"이라고 답해 웃음을 자아냈다.

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다른 누리꾼이 "머리카락이 많이 짧아졌는데 모른다고요?"라고 묻자, 김소영은 "중단발인데... 저 처음에는 남편이 알고 있지만 아는 척을 안 하는 줄 알았거든요. 근데 이틀 기다렸다가 물어보니 몰랐대요"라고 설명했다.

이어 또 다른 누리꾼이 "머리카락을 이렇게 많이 잘랐는데도 모른다구요?"라고 놀라워하자, 김소영은 "진짜 모름. 머리카락 자른 날 저녁 내내 같이 밥먹고 얘기하고 다음 날에도 모름... 성형하고 와도 모를 양반"이라고 답하며 웃음을 안겼다.

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이를 본 누리꾼들은 "원래도 예쁘시지만 머리카락 자른 거 너무 잘 어울린다"라고 반응했고, 김소영은 "예뻐해주니 좋으네요"라고 화답했다.

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한편 김소영과 오상진은 지난 2017년 결혼했으며, 슬하에 딸과 아들을 두고 있다.

tokkig@sportschosun.com