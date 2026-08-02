“선입금 요구 100% 사기” 양치승, 사칭 계정 통한 PT 사기 피해 확산에 경고

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[스포츠조선 박아람 기자]트레이너 양치승이 자신을 사칭한 계정을 통한 금전 피해 사례가 발생하자 주의를 요청했다.

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양치승은 2일 자신의 개인 계정에 "최근 저를 사칭하여 PT를 명목으로 선입금을 요구하는 불법적인 사기 행위가 발생하고 있다는 소식을 접했습니다. 저를 믿어주시는 분들이 피해를 입으실까 염려되어 긴급히 글을 남깁니다."라며 장문의 글을 게재했다.

그는 현재 체육관 운영을 잠시 중단한 상태이며, 개인 PT 역시 진행하고 있지 않다고 밝혔다. 이어 체육관을 운영할 당시에도 회원과 직접 만나 상담을 진행하기 전에는 어떠한 금전도 먼저 요구하거나 받지 않았다고 설명했다.

또한 자신을 사칭한 계정이나 연락을 통해 PT를 빌미로 선입금을 요구하는 사례는 모두 사기라며 각별한 주의를 당부했다. 아울러 금전적인 피해를 입지 않도록 의심스러운 연락에는 응하지 말 것을 거듭 강조했다.

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한편 양치승은 2018년 문을 연 헬스장이 구청 소유 부지 문제로 개업 4년 만에 퇴거 명령을 받아 폐업했다. 그는 이 과정에서 인테리어 비용과 회원 환불, 보증금 등을 포함해 약 20억 원의 피해를 입었다고 밝힌 바 있다.

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tokkig@sportschosun.com

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