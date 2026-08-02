권상우♥손태영, 새 가족 생겼다…"자연스럽게 대가족 돼" 입양한 유기견 공개

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 권상우 손태영 가족이 유기견을 입양했다.

Advertisement

2일 손태영의 유튜브 채널에서는 '손태영♥권상우가 유기견을 입양하게 된 이유 (초파의 이야기)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

지난 4월 손태영은 특별한 손님을 맞이하러 뉴욕 공항에 갔다. 평소 권상우 마중도 나오지 않는다는 손태영은 "아주 귀한 손님이라 제가 모시러 와야 한다"고 밝혔다. 손태영이 언급한 손님은 유기견 초파. 초파는 지난 1월 안락사 직전에 구조돼 새 가족을 찾다 손태영을 만났다. 손태영은 초파가 눈에 밟혀 임시 보호를 하기로 했다고. 초파 임시 보호 소식에 가장 신난 건 둘째 딸 리호였다. 다행히 초파도 집에 곧바로 적응했다.

자녀들은 물론 권상우와 이미 키우고 있던 반려묘까지 초파와 사이 좋게 지냈다. 그렇게 3개월이 지난 7월, 권상우 손태영 부부는 오랜 고민 끝 초파를 입양하기로 결심했다.

Advertisement

입양을 위해 관계자와 인터뷰를 한 손태영 부부. 손태영은 "초파가 왔는데 우리집 개처럼 오자마자 나와서 구경하고 애가 너무 순하고 너무 말을 잘 듣는다"고 밝혔고 권상우는 "아직은 사람의 손길을 100% 받아들이지 않는데 조금씩 가까워지는 거 같다. 엄마는 잘 따라다니는데 저는 아직"이라 밝혔다. 손태영은 "오빠는 이제 마음의 문을 열었고 아빠는 새로 와서 조금 낯설어하는데 그래도 많이 친해졌다"고 밝혔다.

Advertisement

입양을 결심한 이유에 대해 손태영은 "임시보호할 때부터 입양을 할 생각이었다"며 "둘째는 이미 임보가 아니라 그냥 입양해서 오는 줄 알았다. 큰애도 이제 정들었는데 어딜 가냐고 했다. 초파 보내면 안 된다고 둘째는 울고불고 난리였다"고 밝혔다.

인터뷰를 마친 후 권상우는 "우리집에 고양이랑 강아지가 있을 줄 몰랐다. 자연스럽게 대가족이 됐다"고 밝혔고 손태영은 "남편이 적극적으로 얘기해줘서 저도 결정하기가 쉬웠다"고 밝혔다.

Advertisement

권상우는 "손태영 씨가 벨라랑 초파가 있어서 애들이랑 대화할 때 얼마나 상냥한지 모른다. 그래서 제가 벨라랑 초파처럼 대해달라 한다"고 토로해 웃음을 안겼다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com