홍진영, '임신설' 종결 작정하고 입었네…크롭톱으로 드러낸 잘록 허리

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 홍진영이 크롭톱 패션으로 군살 없는 허리 라인을 공개하며 근황을 전했다.

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홍진영은 2일 자신의 SNS에 "간만에 바람 쐬러 나왔지 모야~~~ #하지만뜨거운바람이었다ㅋ #엄청나게더워버림 #하루하루가아까우니까 #시간날때마다알차게보내기실행중"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 홍진영은 검은색 크롭톱에 청바지를 매치한 편안한 차림으로 야외 카페를 찾은 모습이다.

허리를 드러낸 스타일링과 슬림한 복부 라인이 시선을 사로잡았고, 자연스러운 분위기 속에서도 변함없는 미모를 자랑했다.

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특히 손을 뻗어 카메라를 응시하는 포즈와 선글라스를 착용한 채 여유를 즐기는 모습이 눈길을 끌었다.

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이번 사진은 앞서 불거졌던 임신설을 떠올리게 했다. 홍진영은 최근 SNS에 공개한 사진에서 촬영 각도 탓에 배가 도드라져 보이면서 일부 온라인에서 임신설에 휩싸인 바 있다.

이후 홍진영은 SBS 예능 '신발 벗고 돌싱포맨'에 출연해 "원래는 날씬한데 각도 때문에 배가 부각돼 보였다"고 직접 해명하며 임신설을 일축했다.

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narusi@sportschosun.com