밤마다 편의점 알바 하는 女가수..써니힐 코타였다

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 안진아가 무대 뒤에서 편의점 아르바이트를 하며 생활을 이어온 근황을 공개했다.

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2일 MK스포츠 단독 보도에 따르면, 그룹 써니힐의 '코타'로 활동했던 안진아는 최근 인터뷰에서 여의도 편의점과 고깃집에서 아르바이트를 했던 사연을 털어놨다.

오랜 시간 가수로 활동해온 그는 음악 외에는 다른 일을 해본 경험이 거의 없었지만, 활동 공백기를 보내며 현실적인 생활을 이어가기 위해 직접 현장에 나섰다. 또한 다양한 사람들과 부딪히며 세상을 경험하고 싶었다는 이유도 밝혔다.

편의점 근무와 고깃집 서빙은 처음에는 쉽지 않았지만, 안진아는 평범한 일상 속에서 만난 사람들과 교류하며 많은 것을 느꼈다고 전했다. 무대 위에서는 주목받는 가수였지만, 현장에서는 한 명의 아르바이트생으로 일하며 새로운 경험을 쌓았다.

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현재 안진아는 소속 매니저 없이 인스타그램 DM을 통해 직접 섭외 연락을 받고 스케줄을 소화하고 있다. 과거 대형 기획사의 지원을 받던 시절과는 달라진 환경이지만, 그는 "그저 불러주시기만 해도 페이 상관없이 감사하게 달린다"며 음악을 향한 진심과 달라진 마음가짐을 전했다.

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안진아는 트로트 가수로 새로운 도전에 나섰다. 지난 7월 20일 트로트 데뷔곡 '로또가 답이다'를 발매했으며, 신곡 활동과 함께 오프라인 무대를 통해 팬들과 직접 만날 예정이다. 첫 일정으로 오는 8월 22일 대구 콘서트에 게스트로 출연한다.

tokkig@sportschosun.com