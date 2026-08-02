'사망설' 돌던 공형진, 1억짜리 시계 10개 팔아 직원 월급…"치아 빠질 정도 스트레스"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 공형진이 사업 실패로 직원들의 월급을 주기 위해 고가의 명품 시계를 처분했던 사연을 털어놓는다.

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1일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미' 말미에는 '그 많던 돈, 다 어디로 갔을까?'를 주제로 한 다음 주 예고편이 공개됐다.

이날 예고편에는 공형진을 비롯해 가수 김장훈, 개그맨 윤형빈, 배우 이태성이 출연했다.

이현이는 오랜만에 방송에 출연한 공형진을 소개했고, 공형진은 "사업을 하다가 명품 시계를 팔아서 직원들 월급을 줬다"고 말해 모두를 놀라게 했다.

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이어 그는 "1억 원짜리 시계 10개를 팔았다"고 밝혀 출연진의 이목을 집중시켰다.

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공형진은 사업 실패로 겪은 극심한 정신적 고통도 털어놨다.

그는 "사업으로 인해 스트레스가 너무 심하니까 치아가 빠지더라"며 당시의 힘겨웠던 시간을 고백해 안타까움을 자아냈다.

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공형진은 한동안 방송 활동을 쉬면서 잠적설과 사망설 등 각종 루머에 휩싸이기도 했다.

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앞서 그는 지난 2023년 배우 신현준의 유튜브 채널에 출연해 중국에서 사업을 하다 실패했고, 사기 피해까지 겪었다고 밝힌 바 있다.

당시 공형진은 "요즘 방송에서 활약하는 선후배들을 보면 나도 모르게 눈물이 난다. '내가 왜 여기서 이러고 있지'라는 생각이 들었다"며 "중국을 오가며 사업을 하다가 사기도 당했고, 뭔가 성과를 내기 전에는 사람들 앞에 서기가 어려웠다"고 솔직한 심경을 털어놨다.

narusi@sportschosun.com