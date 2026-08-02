김숙, 톱스타 인성 폭로 "본성 더러워, 인기 떨어져 착해져도 안 믿었다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 김숙이 한 톱스타를 폭로했다.

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1일 유튜브 채널 '비보티비'에서는 '의사 선생님이 이렇게 말해도 돼요..??'라는 제목의 영상이 게재됐다.

정신과전문의 이광민과 통화하던 김숙은 예전에 겪었던 한 톱스타의 인성을 폭로했다. 김숙은 "엄청 유명한 연예인이 있었다. 근데 너무 못됐다. '쟤는 본성이 더럽구나' 싶었다. 근데 나중에 인기가 떨어지니까 세상 착하더라. 주변 사람들도 '다 쟤 바뀌었다. 인기 빠지고 사람이 바뀌었다' 했는데 저는 믿지 않았다. 그의 본성은 못된 거라 생각했다. 사람들은 다 그를 위로해줬다"고 밝혔다.

하지만 "근데 다시 인기를 얻었다. 다 나한테 와서 '네 말이 맞다. 본성 그대로 나온다'고 했다"고 폭로했다.

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이에 이광민은 "그래서 사람은 고쳐 쓰는 거 아니라는 얘기가 여기서 나온 것"이라 밝혔고 김숙은 "의사 선생님이 그런 말을 하면 어떡하냐"며 웃었다. 당황한 이광민은 "일반적으로는. 그래서 저 같은 전문가가 필요한 거 아니겠냐"고 수습했다.

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wjlee@sportschosun.com