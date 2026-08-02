[제5회 BSA] 무대 즐긴 박보영·박지훈, 후배 품은 신동엽·유재석…트로피보다 빛난 '청룡 품격'

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 김선호와 고윤정이 타이거JK의 공연에 환호하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.31/

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[스포츠조선 정빛 기자] 성황리에 막을 내렸지만, 제5회 청룡시리즈어워즈(BSA)를 향한 관심은 여전히 뜨겁다.

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특히 화제가 된 것은 트로피뿐만이 아니었다. 방송 카메라에 담긴 스타들의 솔직한 리액션부터 카메라 밖 객석에서 펼쳐진 또 다른 풍경까지.

시상식 곳곳에서 청룡만의 진짜 매력이 빛났다. 무대를 온몸으로 즐긴 스타들, 후배의 수상을 자기 일처럼 기뻐한 선배들. 오직 현장에서만 확인할 수 있었던 청룡의 뒷이야기를 공개한다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 박보영, 김우빈, 이광수가 타이거JK의 공연에 환호하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.31/

"타이거JK 나오자 이성 잃었다"…박보영부터 박지훈까지, 객석도 축하공연 무대

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이날 축하공연을 누구보다 뜨겁게 즐긴 스타 중 한 명은 박보영이었다. 특히 타이거JK 엔딩 무대에서 "커몬"을 외치는가 하면, "발라버려"를 떼창하는 등 '뽀블리' 이미지와는 또 다른 반전 매력이 나왔다.

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시상식 직후 진행한 위버스 라이브에서도 여운은 이어졌다. 시작부터 타이거JK의 '몬스터'를 틀어놓은 박보영은 "집에 오는 내내 이 노래가 생각나 타이거JK 노래를 들었다"고 밝혔다.

이어 엘리베이터에서 모자를 눌러쓴 타이거JK를 먼저 알아본 비화도 공개했다. 박보영은 "웬만하면 수트를 입고 계시는데 모자를 눌러쓰고 계셔서 바로 알아봤다"며 "축하공연을 엄청 기다리고 있었는데 먼저 알아챘다"고 웃었다.

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하지만 무대가 시작되자 스포일러는 아무 의미가 없었다. 막상 무대가 펼쳐지자 "타이거JK 선생님이 나왔을 때는 이성을 잃었다"할 정도로, 신나게 반응했다. 또 김민하, 미각보이즈, 최예나 무대도 하나하나 언급하며 "뒤집어 놨더라", "실제로 볼 줄 몰라 너무 신났다", "진짜 천상 아이돌이었다"며 감탄을 쏟아냈다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 축하무대를 선보이고 있는 타이거 JK, 이은지. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

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박보영의 열정에 못지않게 객석에서 들썩인 주인공도 있었다. 바로 이은지다. 이은지 역시 카메라가 자신을 비추는지 여부와 관계없이 축하공연을 온몸으로 즐겼다.

최예나 '캐치캐치' 무대 때는 안무 대부분을 따라 했고, 타이거JK와 함께 '엔젤' 무대에 올라 "스껄", "그르륵 갱갱갱"이라는 화제의 밈을 만들기도 했다. 심지어 자신의 무대가 끝낸 이후에도, 타이거JK의 '몬스터'가 이어지는 동안에도 김숙, 주우재와 함께 자리에서 춤을 추는 열정을 보였다.

사실 이은지는 시상식 초반부터 유쾌한 존재감을 드러냈다. 미미가 신인 여자예능인상 시상자로 등장해 오마이걸 멤버 아린의 수상을 응원하자, 객석에서 "미미야, 언니도 언급해줘. 언니는?"이라고 연신 외쳐 주변의 웃음을 자아냈다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 타이거JK와 함께 공연을 펼치던 미미가 유재석 앞에 내려와 공연하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.31/

유재석도 축하공연 앞에서는 체면을 내려놓았다. 최예나의 '캐치캐치'가 흘러나오자 즉석에서 안무를 따라 추며 무대를 즐겼고, 타이거JK와 이은지가 '엔젤'을 부르며 객석의 유재석을 향해 '유'를 가리키자 자신을 지목한 포인트를 정확히 알아채고 반응했다.

특히 유재석과 타이거JK는 과거 프로젝트 그룹 퓨처라이거로 함께 활동한 인연이 있다. 오랜 시간이 흘러 청룡의 무대와 객석에서 다시 만난 이들의 호흡은 짧은 순간이었지만, 반가움과 추억을 동시에 안겼다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 윤경호, 박지훈, 이홍내 등 배우들이 축하공연에 박수를 보내고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.31/

박지훈 역시 누구보다 진심으로 축하공연을 즐겼다. 최우수작품상을 안은 '취사병 전설이 되다'의 원톱 주연 배우답게, 미각보이즈가 등장하자 가장 크게 환호하며 무대에 화답했다.

아이돌 스타다운 면모도 빛났다. 최예나의 '네모네모' 무대에서는 자신의 시그니처 포즈인 '내 마음 속에 저장'과는 또 다른 '네모 손동작'을 부지런히 따라 하는가 하면, '캐치캐치' 무대에서는 챌린지 안무를 열정적으로 선보였다. 특히 김재원과 최예나가 함께 춤을 출 때는 음악에 맞춰 고개를 크게 끄덕이며 흥을 만끽했고, 타이거JK의 무대에서도 두 손을 흔들며 호응했다. 그야말로 '신문물 즐기는 단종' 그 자체였다.

여기에 윤경호, 고윤정, 김선호, 김규원 등도 객석에서 노래를 모두 따라 부르며 축하공연을 즐겼다. 카메라가 자신들을 비추지 않는 순간에도 가사를 흥얼거리거나 박수를 보내며 무대에 집중하던 모습. 객석은 더 이상 스타들이 수상 결과를 기다리는 공간이 아니라, 또 하나의 콘서트와도 다름 없었던 것이다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 남자최우수예능인상을 수상한 김원훈이 신동엽의 축하를 받고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.31/

신동엽·유재석이 보여준 선배의 품격…경쟁보다 축하를

축하공연에서 스타들의 흥이 빛났다면, 수상 순간에는 선후배 사이의 따뜻한 정이 돋보였다. 그중에서도 김원훈과 신동엽이 보여준 장면은 한 편의 드라마처럼 극적이었다.

남자 우수예능인상이 주우재에게 돌아가자, 후보였던 김원훈은 아쉬움을 감추지 못했다. 늘 무관의 리액션을 준비한다는 김원훈 말처럼, 실제로 순간적으로 실망한 표정이 드러난 것이다.

그러자 옆자리에 앉아 있던 신동엽은 그런 김원훈의 어깨를 토닥이며 위로했다. 그러면서 김원훈에게 아직 남자 최우수예능인상이 남아 있다며 괜찮다는 듯 다독였다. 경쟁 후보이기 이전에 'SNL 코리아 시즌8'을 함께 이끈 선배로서 후배의 마음을 먼저 살핀 것이다.

이후 대망의 남자 최우수예능인상 발표가 이어졌다. 전년도 수상자인 기안84는 수상 카드의 이름을 확인한 뒤 깜짝 놀란 표정을 지었고, 수상작으로 "'SNL 코리아 시즌8'"을 먼저 언급했다.

이때까지만 해도 김원훈은 자신이 아닌 신동엽의 수상을 예상했다. 같은 프로그램으로 함께 후보에 오른 데다, 대선배인 신동엽의 이름이 불릴 것이라고 자연스럽게 생각한 것이다.

그러나 이어 호명된 수상자는 김원훈이었다. 예상하지 못한 자신의 이름에 김원훈이 놀라 굳어 있는 순간, 오히려 먼저 자리에서 뛰어오른 사람은 신동엽이었다. 신동엽은 방방 뛰며 자기 일처럼 기뻐했고, 누구보다 크게 박수를 보내며 후배의 생애 첫 청룡 트로피를 축하했다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 최우수 여자예능인상을 수상한 김숙이 유재석의 축하를 받고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

유재석은 시상식 내내 후배들을 향한 박수를 아끼지 않았다. 함께 후보에 오른 예능인은 물론, 무대로 향하는 모든 수상자들에게 가장 먼저 일어나 손뼉을 치며 축하를 건넸다. 경쟁보다는 축하를, 자신의 결과보다 후배들의 순간을 먼저 챙기는 모습이었다.

무엇보다 주우재의 수상 순간에서, 유재석과의 따뜻한 선후배 관계를 엿볼 수 있었다. 남자 우수예능인상을 받은 주우재는 자신의 이름이 호명된 직후 유재석을 찾아가 감사 인사를 전했다. 수상소감에서도 평소 유재석이 강조한 '겸손 조언'을 다시 한번 언급하며 존경심을 드러냈다.

시상식이 끝난 뒤에도 주우재는 유재석에게 거듭 감사의 뜻을 전했다. 예능인으로서 자신을 이끌어준 선배를 향한 마음을 수상 순간과 이후까지 계속 표현한 것이다.

사실 유재석은 이날 인기스타상을 품에 안은 수상자다. 대중의 사랑으로 완성되는 상인 만큼, 시상식 내내 자신보다 동료와 후배를 먼저 축하하는 모습은 왜 유재석이 오랫동안 사랑받는 예능인인지를 다시 한번 보여줬다. 트로피보다 먼저 건넨 박수와 축하가 결국 또 하나의 '인기'를 만든 셈이다.

트로피의 주인은 한 명이었지만, 그 순간의 기쁨은 결코 한 사람의 몫으로만 남지 않았다. 무대를 즐기는 데는 체면이 없었고, 동료의 수상을 축하하는 데는 경쟁도 없었다.

카메라가 비춘 순간보다 더 뜨겁고 다정했던 청룡의 진짜 풍경은 객석 곳곳에서 만들졌다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com