이효리, 말 없이 올린 셀카 한 장…민낯도 힙한 '이효리 클래스'

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 이효리가 꾸밈없는 일상을 공개하며 독보적인 분위기를 자랑했다.

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이효리는 2일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 한 장의 셀카를 게재했다.

공개된 사진 속 이효리는 흰색 티셔츠를 입고 카메라를 응시한 채 입술을 내민 표정을 짓고 있다. 자연스럽게 웨이브를 넣은 헤어스타일에 작은 선글라스를 매치한 그는 화장기 거의 없는 내추럴한 모습에도 특유의 아우라를 발산했다.

특히 꾸미지 않은 듯한 편안한 스타일링과 자연스러운 피부 표현이 눈길을 끌었다. 별다른 문구 없이 사진 한 장만 올렸지만 이효리만의 감각적인 분위기가 팬들의 시선을 사로잡았다.

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팬들은 "민낯도 화보다", "역시 이효리만 소화하는 분위기", "사진 한 장도 화보다", "꾸안꾸의 정석" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 나타냈다.

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한편 이효리와 이상순은 2013년 결혼한 후 제주도에서 생활하다 2024년 서울로 거주지를 옮겼다.

이효리는 지난해 서울 연희동에 '아난다 요가원'을 개원해 직접 강사로 수업을 진행하고 있으며, 현재 JTBC 예능 '연애전쟁' MC로도 활약하고 있다.

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narusi@sportschosun.com