"원치 않는 신체 접촉에 알몸 셀카까지"..재러드 레토, 20대 바텐더 폭로로 '발칵'

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 겸 가수 재러드 레토(54)가 성적 부적절 행위 의혹에 휩싸인 가운데, 20대 여성 바텐더가 원치 않는 신체 접촉과 지속적인 연락을 받았다고 주장했다.

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BBC는 지난 7월 29일(현지시간) 다큐멘터리 'Jared Leto: Hollywood's Dark Secret'?를 통해 재러드 레토를 둘러싼 각종 의혹을 보도했다. 다큐멘터리에는 총 10명의 여성이 출연해 2002년부터 2016년 사이 성적으로 부적절한 행위와 노골적인 메시지 등을 겪었다고 주장했다. 이 가운데 일부는 사건 당시 미성년자였다고 밝혔다.

BBC 제작진은 약 1년 6개월간 취재를 진행했으며, 온라인에서 120건이 넘는 관련 제보를 확인한 뒤 인터뷰에 응한 여성 10명의 증언을 중심으로 다큐멘터리를 제작했다고 설명했다. 또한 재러드 레토의 밴드 '30 Seconds to Mars' 관계자들도 출연해 재러드 레토가 10대 소녀들을 백스테이지와 대기실, 자택으로 초대하는 모습을 보고 불편함을 느꼈다고 주장했다.

이와 함께 미국 매체 페이지식스는 2011년 재러드 레토의 밴드 공연 당시 미시간주의 한 바에서 일했던 바텐더 그레이셀리사 에이커스의 주장을 보도했다.

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그레이셀리사 에이커스는 재러드 레토의 초청으로 분장실 파티에 참석했으며, 당시 원치 않는 신체 접촉을 시도 받았다고 주장했다. 또한 자리를 떠난 뒤에도 새벽까지 반복적인 문자메시지를 받았고, 두 달 뒤에는 중요 부위를 수건으로 가린 셀카와 호텔 정보를 전달받았다고 밝혔다.

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BBC는 방송 전 재러드 레토 측에 충분한 답변 기회를 제공했지만 별다른 회신을 받지 못했다고 밝혔다. 이후 레토는 성명을 통해 "나는 평생 누구에게도 성적으로 위해를 가한 적이 없다. 제기된 주장은 전적으로 사실이 아니며 단호하게 부인한다"며 모든 의혹을 부인했다.

한편 BBC 제작진은 추가 제보를 바탕으로 관련 의혹에 대한 취재를 이어갈 계획이라고 밝혔다

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tokkig@sportschosun.com