[제5회 BSA] "야, 김고은!"…이상이, 청룡 축공부터 'o0o' 밈 생성까지..얼마나 특별한지 감도 안와

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 축하무대를 선보이고 있는 이상이, 미각보이즈. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

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[스포츠조선 조지영 기자] 등장만 하면 특별해지는 배우 이상이의 특별한 청룡 나들이가 폭발적인 호응을 얻고 있다.

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이상이는 지난 7월 31일 열린 제5회 청룡시리즈어워즈에서 '취사병 전설이 되다' 남우조연상 후보 자격으로 자리를 빛냈다. '취사병 전설이 되다'에서 4중대장 황석호 대위 역으로 특별출연했던 이상이는 코믹부터 정극을 오가는 폭넓은 연기 스펙트럼을 펼치며 시청자의 사랑을 받았다. 특별출연임에도 뛰어난 캐릭터 소화력으로 존재감을 드러낸 이상이. 청룡시리즈어워즈는 이렇듯 '특별히 많이 활약한 출연자' 이상이를 남우조연상 후보로 선정하며 다시금 이목을 끌었다.

청룡시리즈어워즈를 처음 방문한 이상이는 수상자 이상의 존재감으로 시상식 내내 시선을 강탈했다. 시상식 본식에 앞서 진행된 레드카펫 행사에서 이상이는 최근 SNS를 뜨겁게 달군 그룹 에이티즈 최산의 'BAD(배드)' 챌린지를 추며 흥을 돋궜다. 특유의 능청스러움과 치명적인 절제미 넘치는 포즈 연출로 포토월에 선 취재진과 팬들의 폭소를 자아내며 시작부터 신 스틸러다운 매력을 발산했다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 이상이가 미각보이즈의 공연 도중 객석에서 합류하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.31/

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 축하무대를 선보이고 있는 이상이, 미각보이즈. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 축하무대를 선보이고 있는 이상이, 미각보이즈. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

이후 이상이는 1부 축하공연으로 흥을 이어갔다. '취사병 전설이 되다' 속 프로젝트 보이그룹 미각보이즈(강준규, 임지호, 강하경, 김문기, 이상준)의 '마이 플래이버(My Flavor)' 무대에 깜짝 등판, '나 황석호' 다운 패기로 축하공연을 장악했다. 아이돌 못지않은 화려한 춤선과 표정 연기를 보인 이상이는 군복을 입은 미각보이즈와 달리 시상식 슈트를 그대로 입고 무대를 방방 뛰어다니는 에너지를 발산, 축하공연을 단숨에 사로잡았다. 이러한 이상이를 지켜본 한국예술종합학교(한예종) 10학번 동기 김고은은 터지는 웃음을 참느라 진땀을 흘리는 모습이 포착되기도 했다.

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얼마나 특별한지 감도 안 올 정도로 청룡시리즈어워즈 특별 존재감을 발산한 이상이는 엔딩까지 신을 스틸했다. 대상 수상 발표 직전 눈웃음을 지으며 나즈막히 '김고은'을 말하던 이상이는 실제로 동기 김고은이 대상 수상자로 호명되자 화들짝 놀란 모습으로 시청자들의 웃음을 자아냈다. 동공이 확장되고 입이 커진, 한껏 상기된 모습으로 자리에서 벌떡 일어난 이상이는 "야! 김고은!"을 외치며 우렁찬 박수를 보냈다. 자신이 수상한 것보다 더 기뻐하는 '한예종 10학번 우정'의 현실판 모습이 카메라에 포착됐고 팬들 사이에서는 이상이의 표정을 표현한 'o0o' 밈이 만들어지며 청룡시리즈어워즈의 또다른 웃음 포인트로 작용했다. 축하공연 당시 자신을 바라보며 질색하던 김고은의 반전 모습과 대비된 이 장면은 방송 직후 SNS와 온라인 커뮤니티에서 폭발적인 화제를 모았다.

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레드카펫 챌린지부터 압도적인 축하 무대, 감동과 웃음을 모두 잡은 동료애까지 선보인 이상이는 제5회 청룡시리즈어워즈를 한층 풍성하게 채우며 연기력뿐만 아니라 대체 불가의 만능 엔터테이너로서 존재감을 입증했다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com