'성범죄 전과' 고영욱, 이찬원 향한 '훈수 저격'..."트로트 가수 본업에 충실하길"

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[스포츠조선 김준석 기자] 룰라 출신 고영욱이 방송인 겸 가수 이찬원을 겨냥한 듯한 저격글을 올려 파장이 일고 있다.

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고영욱은 2일 자신의 X(구 트위터) 계정에 "다음 주에 만나지 말자…"라는 글과 함께 TV 화면을 캡처한 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속에는 MBC 예능 프로그램 '신비한 TV 서프라이즈' 방송 화면에 등장한 이찬원의 모습이 담겨 있다.

이찬원은 밝은 표정으로 양손을 들어 올리며 '다음 주에 만나요'라는 자막과 함께 포즈를 취하고 있다.

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고영욱은 해당 사진에 덧붙여 "일요일마다 흥미롭게 애청하던 서프라이즈였는데… 더 이상 정신 사납게 하지 말고… 트로트 가수 본업에 충실하길…"이라며 이찬원의 방송 프로그램 출연을 공개적으로 비판하는 듯한 문구를 남겼다.

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한편 고영욱은 1994년 그룹 룰라 멤버로 데뷔했으나, 미성년자를 상대로 한 성폭행 및 강제추행 혐의로 기소돼 2013년 대법원에서 징역 2년 6개월을 확정받았다. 형기를 마친 뒤 2015년 7월 출소했으며, 이후 SNS를 통해 자신의 근황과 생각을 꾸준히 전하고 있다.

narusi@sportschosun.com