[공식] '호프' 19일 만에 400만 돌파, 나홍진→정호연까지 함박웃음

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[스포츠조선 조지영 기자] SF 스릴러 영화 '호프'(나홍진 감독, 포지드필름스 제작)가 개봉 19일 만에 400만 관객을 돌파했다.

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'호프?'?가 2일 오전 00시경 400만 관객을 돌파했다. '왕과 사는 남자' '군체'에 이어 400만 관객을 돌파한 '호프'는 올해 개봉작 가운데 세 번째로 많은 관객을 동원하며 올여름 극장가를 대표하는 흥행작으로 자리매김했다.

개봉 이후 꾸준히 관객들의 선택을 받아온 '호프'는 볼수록 빠져드는 매력으로 이른바 '?친자' 신드롬을 불러일으키며, 30일 연속 한국 영화 예매율 1위를 지키는 저력을 보여주고 있다. 특히 외화 기대작들의 공세 속에서도 '호프'?는 지난 1일 좌석 판매율(좌판율) 44.3%를 기록, 약 두 배 가까이 역주행하며 한국 영화의 경쟁력을 다시 한번 입증하고 있다.

무엇보다 실관람객들의 자발적인 입소문과 함께 영화 속 다양한 상상과 해석을 공유하는 과몰입 현상이 확산되면서 N차 관람 열기가 더욱 뜨거워지고 있다. Sci-fi적 상상력과 액션의 박진감, 팽팽한 긴장감과 예기치 못한 유머가 어우러진 '호프'는 전에 없던 장르적 재미를 관객들에게 선사하며, 7월에 이어 8월 극장가에도 열기를 이어갈 것으로 기대를 모은다.

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'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 다룬 작품이다. 황정민, 조인성, 정호연, 테일러 러셀, 카메론 브리튼, 그리고 알리시아 비칸데르와 마이클 패스벤더 등이 출연했고 '추격자' '황해' '곡성'의 나홍진 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com