[공식] 夏성수기 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'로 난리났다..5일 만에 300만 '파죽지세' 흥행

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'(데스틴 대니얼 크레턴 감독)가 개봉 5일 차 300만 관객을 돌파했다.

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'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 개봉 5일째인 2일 오전 1시 5분 기준, 누적 관객수 300만1973명을 동원하며 300만 관객을 돌파했다. 이는 바로 어제(1일) 200만 관객을 돌파한지 하루 만에 이뤄낸 결과로 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'의 거침없는 흥행 질주를 실감하게 한다.

특히 역대급 신드롬과 함께 1100만 관객을 동원하며 1000만 영화에 이름을 올린 '파묘'의 300만 돌파 시점보다 이틀이나 빠른 기록으로도 주목받고 있다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 지난달 29일 개봉 이후, 연일 2026년 극장가 흥행 기록을 갈아치우고 있다. 개봉 첫날 올해 최고 오프닝부터 올해 최단기간 100만, 200만, 300만 돌파를 이뤄냈다.

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'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크, 제이콥 배덜런, 존 번탈, 트라멜 틸먼, 마이클 맨도, 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설' '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com