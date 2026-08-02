[제5회 BSA] 시상자들도 특별했던 청룡…신민아 등장에 이광수가 환호한 이유

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 김우빈이 대상 시상을 위해 무대에 나선 아내 신민아의 모습에 박수를 치고 있다. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.31/

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[스포츠조선 정빛 기자] 제5회 청룡시리즈어워즈(BSA) 시상자들은 이름을 호명하는 역할에 머물지 않았다.

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누군가들은 오랜만에 다시 만나 서로의 근황을 나눴고, 또 누군가는 심사를 마치자마자 곧바로 시상식장으로 향했다. 누군가는 동료의 수상에 휴대전화를 꺼내 들었고, 또 누군가는 객석에서 누구보다 큰 환호를 보냈다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 주지훈과 함께 남녀주연상 시상자로 나선 아이유. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.31/

지난해 수상자가 올해 시상자로…청룡이 이어준 '동기애'

지난해 남우주연상과 여우주연상을 받은 주지훈과 아이유를 비롯해 남녀예능인상 수상자 기안84, 이수지, 남녀조연상 수상자 이광수, 염혜란, 신인남우주연상과 신인여우주연상 수상자 추영우, 김민하, 신인남녀예능인상 수상자 문상훈, 미미가 같은 부문 시상자로 다시 청룡 무대에 섰다.

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이들은 지난해 수상의 기쁨을 함께한 데 이어 최근 핸드프린팅 행사까지 함께하며, 제4회 수상자 동기'라는 특별한 인연을 이어왔다. 서로 다른 플랫폼과 작품에서 활동하면서도 청룡이 만들어준 연결고리는 더욱 단단해졌다.

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이날 시상 대본 리딩 현장에서도 역시였다. 서로의 근황을 묻고 차기작을 응원하는가 하면, "올해는 누가 받을까"라며 수상 결과를 예상하는 등 화기애애한 분위기를 자랑했다.

특히 지난해 자신들이 느꼈던 떨림을 떠올리며 올해 수상자들에게 진심 어린 축하를 전하는 모습도 인상적이었다. 환호의 주인공이었던 이들이 1년 뒤 시상자가 되어 또 다른 주인공을 축하한 청룡. 내년 이 무대에 설 새로운 시상자들의 이야기도 시작된 셈이다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 시장자로 나선 김신영. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

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심사도, 시상도…김신영이 청룡에 선 이유

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올해 청룡시리즈어워즈는 예능인상을 최우수상과 우수상으로 나눠 시상하는 변화를 맞았다. 이에 지난해 남녀예능인상을 받은 기안84와 이수지가 각각 최우수예능인상 시상을 맡고, 새롭게 우수예능인상 시상자도 필요해졌다.

그 자리를 채운 이는 예능 부문 심사위원으로 참여한 김신영이었다.

사실 현역 예능인이 심사위원을 맡는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 함께 활동하는 선후배와 동료들을 평가해야 하는 부담이 있기 때문이다.

김신영 역시 오랜 고민 끝에 심사위원 제안을 받아들였다.

예능 저변을 넓히고 더 다양한 예능인을 조명하자는 취지에 공감한 것이 결정적인 이유였다. 현업 예능인의 시각과 다른 전문 심사위원들의 의견이 더해져 올해 예능 심사는 더욱 균형감 있게 진행됐다는 평가를 받았다.

심사를 마친 뒤에는 곧바로 인천으로 이동해 시상식 무대에 올랐다. 특유의 입담은 물론 이계인 성대모사까지 선보이며 현장 분위기를 한층 유쾌하게 이끌었다. 평가의 책임과 축하의 기쁨을 모두 품은, 누구보다 특별한 시상자였다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 시장자로 나선 송은이, 홍진경. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

시상자도 함께 환호…휴대전화 꺼낸 송은이·홍진경, 끝까지 남은 이동욱

시상자들의 진심은 무대 밖에서도 이어졌다.

최우수작품상 예능 부문 시상자인 송은이와 홍진경은 3층 시상자 대기실에서 대본 리딩을 마친 뒤 본 시상식장이 있는 2층으로 이동하던 중이었다.

그때 2층 모니터에서는 마침 여자 최우수예능인상 발표가 나왔다. 3층에서 2층으로 향하는 투명 엘리베이터 안. 엘리베이터에서도 송은이와 홍진경은 모니터에 눈을 ? 수 없었다.

그때 시상자 이수지가 "'도라이버-더 라이벌' 김숙"을 호명했고, 두 사람은 동시에 놀라 휴대전화를 꺼내 수상 장면을 담았다. 함께 프로그램을 만들어온 동료의 수상을 자신의 일처럼 기뻐하는 명장면이었다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 시장자로 나선 이동욱, 김혜준. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

드라마 부문 최우수작품상 시상자인 이동욱과 김혜준 역시 시상을 마친 뒤 바로 자리를 떠나지 않았다. 매끄러운 진행 속에서 '킬러들의 쇼핑몰2'도 깨알같이 소개하고, 트로피를 '취사병 전설이 되다' 팀으로 넘겨줬다.

이들의 진정성은 시상 이후에도 이어졌다. 대상 발표까지 2층 모니터를 통해 함께 지켜본 것. 특히 이동욱은 김고은이 대상 수상자로 호명되는 순간 환한 미소를 지으며, '도깨비'로 맺은 오랜 우정을 빛냈다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 시장자로 나선 신민아. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

신민아 등장에 이광수 '환호'…김우빈은 쑥스러운 미소

대상 시상자로 신민아가 등장한 순간 객석에서는 예상치 못한 환호성이 터져 나왔다.

바로 주인공은 이광수였다. 누구보다 크게 환호하며 신민아의 등장을 반겼고, 바로 옆자리에 앉아 있던 김우빈은 쑥스러운 미소를 지으며 부끄럽다는 듯 반응해 웃음을 자아냈다.

절친의 아내에게 아낌없는 환호를 보내는 이광수. 그런 이광수를 멋쩍게, 아내 신민아는 사랑스럽게 바라보는 김우빈. 이들의 모습은 짧은 순간이었지만 미소를 유발하기 충분했다.

사실 청룡의 '커플 응원 릴레이'는 지난해부터 이어지고 있다. 지난해 청룡영화상에서 이광수와 김우빈이 함께 시상자로 무대에 올랐을 당시, 객석에 있던 이선빈은 연인 이광수가 등장하자 두 손으로 망원경을 만드는 시늉을 했던 것.

이처럼 이번 김우빈, 신민아 부부 모습은 지난해 이광수, 이선빈 커플의 리액션까지 다시 떠올리게 하며, 또 하나의 '청룡 명장면'을 만들었다.