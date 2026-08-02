김희철, 11년 만에 '아형' 결국 그만둔 이유 "강호동에 방송 마인드 배웠다"

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[스포츠조선 정안지 기자] 슈퍼주니어 김희철이 11년 만에 '아는 형님' 하차하게 된 이유를 털어놨다.

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지난 1일 유튜브 채널 '에겐남 스윙스'에는 "아이돌 최초, 컨트롤 디스전에 참여할 뻔한 우주대스타 김희철"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 김희철은 '아는형님'을 그만둔 이유를 묻는 말에 "'아는형님'을 매주 목요일에 녹화한다. 작년 슈퍼주니어 20주년 투어를 하면서 보통 금,토,일 공연이라 목요일에 '아는 형님' 녹화를 빠지거나, 아니면 나 때문에 녹화를 두 번 해야 하는 경우도 있었다"고 말했다.

이어 "호동이 형은 마인드가 늘 시청자가 1번이다. 내가 피곤하든 다리가 부러졌든 감기에 걸렸든 중요한 건 시청자에 대한 신뢰라고 생각하는 사람"이라며 "호동이 형을 만나면서 나도 방송 마인드가 많이 바뀌었다"고 밝혔다.

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특히 강호동이 자주 했던 말을 소개하며 존경심을 드러냈다. 그는 "새벽 4시가 되면 다들 졸려 하는데 호동이 형은 '안 돼. 우린 새벽 4시지만 시청자는 오후 6시야'라고 말한다"며 "그 말을 듣고 보니 정말 맞는 이야기였다"고 회상했다.

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김희철은 슈퍼주니어 활동 당시 수입에 대해서도 솔직한 이야기를 꺼냈다. 장지수는 "13분의 1이냐. 너무 힘들었을 것 같다"라고 물었다. 이에 김희철은 "그때는 방송 나가면 사실 다 마이너스였다"라면서도 "다른 팀보다 많이 번 것은 아니지만 그래도 살 수 있을 정도의 수익은 들어왔었다"라고 덧붙이며 당시를 떠올렸다. 이어 김희철은 "'아는형님' 하면서 혼자 벌고 그러니까 슈퍼주니어 때보다 많이 벌긴 했다"고 솔직하게 고백해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com