정재형, 56세에 생애 첫 운전면허 취득한 이유 "반려견과 여행 가고 싶어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 겸 작곡가 정재형이 56세의 나이에 생애 첫 운전면허를 취득한 이유를 밝혔다.

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2일 정재형의 채널에는 '너희 이야기는 드라마로 써도 돼.. (신기)'라는 제목의 영상이 공개됐다. 게스트로는 오는 7일 첫 방송되는 SBS 금토드라마 '재벌X형사 2'의 안보현과 정은채가 출연했다.

최근 생애 첫 운전면허를 취득한 정재형은 이날 두 사람에게 "나 운전면허 땄다"고 자랑했다.

이에 정은채는 운전면허를 따게 된 이유를 물었고, 정재형은 "나도 해듬이(반려견)랑 여행을 가고 싶었다. '좀 하자'고 생각하다가 이번에 시간이 나서 했는데 되게 힘들었다"고 털어놨다. 이어 "힘들었는데 한 번에 다 패스했다"고 덧붙이며 뿌듯함을 드러냈다.

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안보현은 "1종을 딴 거냐"고 물었고, 정재형은 "2종도 힘들어 죽는 줄 알았다"고 답했다. 그러면서 "사람들이 이렇게 응원해 줄 줄 몰랐다. 진짜 기뻤다. 진짜 자랑하고 싶었다. 왜냐하면 내가 못 할 거라고 생각했던 게 되니까 대입 시험을 본 것보다 더 행복했다"며 벅찬 심경을 전했다.

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또 정재형은 "나 운전 되게 잘한다. 액셀 밟으면 몸이 약간 뒤로 간다"고 자신 있게 말했다. 이를 들은 안보현은 "그건 잘하는 게 아니라 위험한 거 아니냐"며 걱정했고, 정은채는 "당장은 타면 안 되겠다. 2년 뒤에 불러달라"고 말해 웃음을 안겼다.