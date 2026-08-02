전소미, 이렇게 과감했나...파란 수영복 입고 뽐낸 '넘사벽' 몸매

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 전소미가 청량한 여름 감성이 가득 담긴 수영장 사진을 공개하며 늘씬한 몸매를 자랑했다.

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2일 전소미는 자신의 SNS를 통해 돌고래 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속에는 야외 수영장에서 힐링 가득한 시간을 보내고 있는 전소미의 모습이 담겨있다. 아름다운 하늘과 바다가 맞닿은 풍경 속에서 자연스러운 미소를 짓는 모습은 마치 한 편의 화보를 연상케 했다.

이날 전소미는 파란색 원피스 수영복을 착용하고 청량한 매력을 뽐냈다. 자연스럽게 땋아 내린 헤어스타일과 꾸밈없는 환하게 웃는 모습에서는 특유의 밝고 사랑스러운 에너지가 고스란히 전해졌다. 특히 전소미는 늘씬한 몸매와 건강미 넘치는 분위기가 어우러지며 팬들의 감탄을 자아냈다.

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한편, 전소미는 최근 데뷔 10주년을 맞이해 프로젝트 그룹 아이오아이로 재결합해 세 번째 미니앨범의 타이틀곡 '갑자기'를 발표했으며, 음원 1위에 오르는 등 큰 사랑을 받았다.

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또한 전소미는 최근 할리우드 장편 영화 '퍼펙트걸(Perfect Girl)'의 주연으로 캐스팅되며 글로벌 활동에 대한 기대감을 높이고 있다.

anjee85@sportschosun.com