정지선, 직원들 위해 통 큰 복지 "고급 자동차·명품백 선물..3개월마다 인센티브" ('사당귀')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 정지선 셰프가 직원들을 위한 통 큰 복지 혜택을 공개했다.

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2일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 직원들에게 통 큰 선물을 하는 정지선의 월드 클래스급 복지가 공개됐다.

이날 정지선은 "우리가 그래도 오래 다닌 직원들한테는 복지가 되게 좋다"며 "장기 근속자에게는 고급 세단 선물해 주는데 이번에 5명이 받았다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

이어 "유지비가 부담되는 직원들에게는 본인이 원하는 명품 가방을 선물해 준다"고 덧붙였다.

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정지선은 "3개월마다 인센티브도 나가고 개인적으로 일하면 행사 수고비도 주는데 이런 직장이 어디 있냐"며 자신했고, 직원들도 고개를 끄덕이며 인정했다. 이를 지켜본 이영표는 "확실한 동기부여가 될 것 같다"며 감탄했다.

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정지선은 "3개월마다 매출에 따라 직원들한테 인센티브 나가고 관리자한테는 좀 더 준다"며 "해외 나갈 때마다 비행기표, 숙박비, 먹는 것까지도 다 내가 낸다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

직원들의 사기를 북돋우려고 파격적인 복지를 마련한 정지선은 정작 사내 커플이 속출한 사실에 당황했다.

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그는 "홍대점에 가서 진심으로 화냈다. 일하라고 시켰더니 연애질하냐. 한 커플도 아니고 매장에서 세 커플은 오버 아니냐"며 불만을 드러냈다.

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이어 강남점 사내 커플에게도 "요즘 이성 만날 기회도 많고 모임도 많고 취미도 많은데 쉬는 날 그런 데서 찾으면 되지 굳이 매장에서 찾냐"며 지적했다.

그러자 직원들은 과거 정지선 역시 사내 커플이었다는 사실을 언급했고, 정지선은 당황한 표정을 감추지 못해 웃음을 자아냈다.