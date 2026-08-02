김혜수, 쩍벌 포즈에도 살아남은 '신이 내린 비율'...독보적 아우라 속 '반전 털털함'

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 김혜수가 드라마 촬영장에서도 독보적인 비율과 유쾌한 매력을 뽐내며 시선을 사로잡았다.

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김혜수는 2일 자신의 SNS를 통해 "'지금불륜이문제가아닙니다' 박경희. 금 8:00pm"이라는 글과 함께 여러 장의 촬영장 비하인드 사진을 게재했다.

사진 속에는 드라마 촬영을 준비 중인 김혜수의 다양한 모습이 담겨있다. 대기 시간에 비하인드 사진을 촬영하거나 가만히 앉아 잠시 휴식을 취하고 스태프와 이야기를 나누는 등 편안한 분위기 속에서도 남다른 존재감을 드러냈다.

이날 김혜수는 보라색 트위드 재킷에 블랙 초미니 쇼츠를 매치한 스타일링부터 핑크 컬러 원피스 등 서로 다른 스타일의 의상을 완벽하게 소화 중이다.

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이 과정에서 김혜수는 작은 얼굴과 긴 다리 비율을 자랑하거나 허리에 손을 얹은 채 당당한 포즈를 취하며 우아한 매력을 발산하는 등 밝은 미소와 여유로운 표정이 어우러져 화보 같은 분위기를 연출했다.

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또한 장난기 가득한 표정으로 두 다리를 넓게 벌린 포즈를 취하는 등 특유의 털털하고 유쾌한 매력 속 꾸밈없는 비하인드 컷임에도 완벽한 비율과 독보적인 아우라가 시선을 사로잡았다.

한편, 김혜수는 새 드라마 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에서 박경희 역으로 시청자들과 만나고 있다.

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anjee85@sportschosun.com