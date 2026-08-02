NC AI, '시키지 않아도 일하는 AI' 개발 나선다…국가 에이전틱 AI 사업 주관기관 선정

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NC AI가 사람이 일일이 지시하지 않아도 목표를 이해하고 계획부터 실행, 검증까지 스스로 수행하는 '에이전틱(Agentic) AI' 개발에 본격 착수했다. 생성형 AI를 넘어 실제 업무를 수행하는 '디지털 동료' 시대를 앞당기겠다는 구상이다.

NC AI는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 추진하는 '실세계 능동행동형 에이전틱 AI 기술개발 사업'의 주관연구개발기관으로 선정됐다고 지난달 31일 밝혔다. 이 사업은 2026년부터 2029년까지 총 493억 7500만원 규모로 추진되는 국가 연구개발 사업으로, 산업 현장에서 스스로 판단하고 행동하는 실행형 AI 기술 확보를 목표로 한다.

NC AI는 가비아, 고려대, 연세대와 컨소시엄을 구성해 '목표 지향 장기 맥락 추론 기반의 전사 업무 혁신 에이전틱 AI 기술개발' 과제를 수행한다. 기업의 목표와 업무 맥락을 지속적으로 이해하고 복잡한 업무를 자율적으로 수행할 수 있는 AI 개발이 핵심이다.

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이번 연구개발의 목표는 AI가 단순히 질문에 답하는 수준을 넘어 기업의 목표와 업무 맥락을 이해하고 여러 업무 시스템을 넘나들며 업무를 스스로 처리하는 것이다. 반복 업무는 물론 복잡한 업무 프로세스까지 자율적으로 수행하고, 사람은 기획과 의사결정 등 핵심 업무에 집중할 수 있도록 지원한다.

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NC AI는 이번 과제에서 기업 환경에 최적화된 AI 아키텍처 설계와 에이전트 학습·튜닝, 실행 엔진 구축 등 연구개발 전반을 총괄한다. 다양한 업무 시스템을 하나로 연결해 연구 성과를 실제 기업 환경에 적용 가능한 형태로 구현하고, AI 모델 개발과 상용 서비스 운영, 시스템 통합 경험을 바탕으로 컨소시엄의 핵심 기술 개발을 이끌 예정이다.

또 AI 운영 과정에서 축적되는 경험과 지식이 조직의 업무 규정과 권한 체계를 지속적으로 개선하고, 변화한 업무 환경이 다시 AI의 의사결정에 반영되는 '거버넌스 공진화(Co-evolution)' 체계도 구현한다. AI와 조직이 함께 학습하며 업무 효율을 높이는 새로운 협업 모델을 제시하겠다는 의미다.

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연구 성과는 국내 1위 그룹웨어 플랫폼인 가비아에 적용돼 실제 기업 환경에서 검증된다. NC AI는 연구개발 단계부터 다양한 업무 시나리오를 통해 성능과 안정성을 검증하고, 현장 피드백을 반영해 상용 서비스 수준으로 기술을 고도화한다는 계획이다. 향후에는 확보한 자율 실행 기술을 제조와 물류 등 피지컬 AI 분야로 확대 적용할 방침이다.

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이연수 NC AI 대표는 "AI가 단순히 답을 제시하는 수준을 넘어 실제 기업 업무를 함께 수행하는 새로운 패러다임을 제시하는 연구"라며 "실제 기업 환경에서 검증된 에이전틱 AI 기술을 기반으로 디지털 업무 혁신은 물론 향후 피지컬 AI까지 이어지는 차세대 AI 기술 기반을 마련해 나가겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com