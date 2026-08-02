민지영 "갑상선암 수술 5년 만에 또 암세포 발견..완치 판정 못 받아"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 민지영이 갑상선암 완치 판정을 받지 못한 안타까운 근황을 전했다.

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2일 민지영 채널에는 '호기롭게 캠핑카 보일러를 싹 뜯어버린 전직 쇼호스트 남편의 최후'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 민지영은 "갑상선암 판정 받고 오른쪽 갑상선 반절제 수술을 받은 지 어느덧 5년. 하지만 왼쪽 갑상선에도 암세포가 발견되어 결국 완치 판정을 받지 못하게 됐다"고 털어놨다.

이어 "그래도 앞으로 추적 관찰만 잘하면 캠핑카 세계여행을 계속 이어 나갈 수 있어서 감사한 마음으로 우리 세 가족은 다시 스페인 마드리드로 돌아왔다"고 전했다.

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하지만 새로운 여행을 시작한 지 얼마 지나지 않아 또 다른 악재가 찾아왔다. 민지영은 "짐을 정리하다가 발가락을 크게 다치면서 3개월 동안 캠핑카에 갇혀 지내게 됐다"며 "여행도, 유튜브 촬영도 모두 멈춰버렸다"고 밝혔다.

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여기에 캠핑카까지 잇따라 고장을 일으키는 등 예상치 못한 문제가 이어졌고, 민지영은 "점점 절망의 늪에 빠졌다"고 힘든 심경을 고백했다.

앞서 민지영은 지난달 갑상선암 수술 후 5년이 지났지만, 완치 판정을 받지 못했다고 고백해 안타까움을 산 바 있다. 그는 "내 몸에 시한폭탄을 달고 사는 기분이 들고, 갑자기 우울해질 때도 있다. 피곤함도 빨리 느끼고 부종이 심할 때도 있다"고 털어놨다.

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한편 민지영은 KBS2 드라마 '사랑과 전쟁'을 통해 이름을 알렸으며 2017년 쇼호스트 김형균과 결혼했다. 이후 두 번의 유산과 갑상선암 투병 소식을 전해 많은 응원을 받아왔다.