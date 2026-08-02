'VCT 퍼시픽 파이널 부산' 티켓 5일 예매 시작…사직실내체육관서 9월 4~6일 개최

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부산 사직실내체육관에서 열리는 'VCT 퍼시픽 파이널 부산'의 현장 관람 티켓 예매가 오는 5일 시작된다.

라이엇 게임즈는 '발로란트' e스포츠 국제대회인 'VCT 퍼시픽 파이널 부산' 티켓을 5일 오후 5시부터 NOL티켓(인터파크 티켓)을 통해 판매한다고 밝혔다. 해외 팬들은 NOL World(인터파크 글로벌)를 통해 예매할 수 있다.

'VCT 퍼시픽 파이널 부산'은 9월 4일부터 6일까지 사흘 동안 부산 사직실내체육관에서 열린다. 현재 진행중인 '2026 VCT 퍼시픽 스테이지 2'를 통과한 상위 4개 팀이 출전해 우승을 다투며, 대회 결과에 따라 '발로란트' e스포츠 최고 권위 대회인 '챔피언스 상하이' 진출팀도 가려진다.

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현재 퍼시픽 스테이지 2는 알파조와 오메가조의 그룹 스테이지가 진행중이다. 각 조 상위 2개 팀은 플레이오프에 직행하며, 나머지 팀들은 올해 처음 도입된 플레이인 스테이지에서 마지막 플레이오프 진출권을 놓고 경쟁한다.

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플레이인 스테이지에는 퍼시픽 팀들과 함께 VCL 코리아 우승팀 온사이드 게이밍(ONG), VCL SEA 우승팀 샤퍼 이스포츠(SP), VCL 재팬 우승팀 큐티 디그(QTD), VCL 퍼시픽 LCQ 우승팀 집토 이스포츠(XPT) 등 지역 챌린저스 리그 우승팀들도 합류한다. 이 가운데 살아남은 4개 팀이 플레이오프에 진출해 부산행 티켓을 놓고 경쟁한다.

부산에서 열리는 파이널에는 최종 4개 팀이 출전한다. 퍼시픽 스테이지 2 우승 및 준우승팀은 '챔피언스 상하이' 출전권을 확보하며, 여기에 마스터스 런던 준우승으로 이미 출전권을 획득한 페이퍼 렉스(PRX), 챔피언십 포인트 상위 1개 팀까지 총 4개 팀이 퍼시픽 대표로 세계 무대에 나선다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com