'오딘: 발할라 라이징', 하반기 로드맵 공개…로그 신규 전직·월드 PvPvE 던전 추가

Advertisement

Advertisement

Advertisement

카카오게임즈의 MMORPG '오딘: 발할라 라이징'이 신규 전직 클래스와 월드 콘텐츠를 앞세운 하반기 업데이트 계획을 공개했다.

카카오게임즈는 라이온하트 스튜디오가 개발한 '오딘: 발할라 라이징'의 2026년 하반기 업데이트 로드맵을 공식 카페를 통해 공개했다.

먼저 지난 5주년 업데이트 이후 각 클래스가 고유의 강점을 살릴 수 있도록 클래스 밸런스를 조정하고, 신규 영웅 액티브 스킬을 추가한다. 또 펫 성장 요소를 확장하는 신규 시스템을 도입해 캐릭터 육성의 재미를 강화할 예정이다.

Advertisement

오는 12월에는 로그 계열의 신규 전직 클래스도 선보인다. 기존 로그와는 다른 전투 스타일을 갖춘 신규 클래스로, 새로운 전투 경험을 제공하는 것이 목표다. 이와 함께 월드 단위 PvPvE 던전을 비롯해 '무한의 탑' 리뉴얼 및 신규 모드, 여름·겨울 외형 아바타 등 다양한 신규 콘텐츠도 순차적으로 적용한다. 월드 PvPvE 던전은 강력한 몬스터를 공략하는 동시에 다른 이용자들과 경쟁하는 콘텐츠로 마련된다.

Advertisement

카카오게임즈는 하반기 로드맵 공개를 기념해 다양한 이벤트도 진행한다. 9월 2일까지 '5주년 기념! 2차 21일 출석' 이벤트를 통해 광명의 소환권 66장을 지급하며, '라이온 룰렛 교환 이벤트'에서는 신성의 소환권을 최대 110장까지 획득할 수 있다.

이밖에 '공허 소환체 교환 이벤트'와 '권능의 절대자 이벤트'를 순차적으로 진행하며, 5주년 신규 서버 '스카디'에서는 출석 이벤트와 전투력 성장 지원 미션 등 신규 이용자를 위한 성장 지원 프로그램도 운영한다

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com