NHN, AI·게임 인재 찾는다…채용 연계 해커톤 'NAN 2026' 참가 접수 막바지

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NHN이 게임과 인공지능(AI) 역량을 갖춘 인재를 발굴하기 위한 채용 연계형 해커톤 'Next AI Network 2026(NAN 2026)' 참가자 모집을 진행한다.

접수 마감을 열흘 앞둔 가운데 참가 문의가 이어지며 관심도 높아지고 있다. 'NAN 2026'은 AI의 다음 단계를 설계할 게임 인재를 발굴하기 위해 NHN이 마련한 해커톤 행사다. 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 후원하며, NHN이 추진 중인 AI 기반 업무 혁신 전략의 일환으로 기획됐다.

참가 열기도 뜨겁다. 행사 홈페이지는 개설 이후 방문자가 10만 명을 넘어섰으며, 사전 과제와 팀 구성 방식 등을 묻는 문의도 꾸준히 이어지고 있다. NHN은 게임 개발과 AI, 채용을 연계한 프로그램이라는 점이 예비 지원자들의 관심을 끌고 있는 것으로 보고 있다.

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참가 신청은 8월 10일까지다. 만 19세 이상이면 개인 또는 3인 이하 팀 단위로 지원할 수 있으며, 나이와 직업, 직군 제한 없이 최종 결과물을 중심으로 평가한다. 참가자는 플레이 가능한 게임 빌드와 시연 영상, 게임 소개서, AI 활용 기술 문서 등을 제출해야 한다.

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본선은 9월 4일부터 6일까지 경기도 성남시 판교 NHN 사옥 플레이뮤지엄에서 열린다. 참가팀은 주제 공개 후 48시간 동안 게임을 개발해 결과물을 제출하며, 심사를 통해 대상(5000만원), 최우수상(2000만원), 우수상(1000만원) 등 총 8000만원의 상금이 수여된다. 입상팀에는 NHN 최종 면접 기회도 제공되며, 채용 시 근속 기간에 따라 별도의 보너스도 지급된다.

김상호 NHN 게임사업부문 대표는 "게임과 AI를 접목하려는 인재들의 높은 관심을 확인할 수 있었다"며 "실력과 아이디어를 갖춘 많은 인재들이 도전해 주길 기대한다"고 말했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com