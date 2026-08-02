장동민, 총 35kg 남매 안고 불암산 등반 '강철 아빠'…아들 "아빠는 강하다" 응원 ('최우수산')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 개그맨 장동민이 딸 지우 양을 등에 업고 아들 시우 군을 품에 안은 채 총 35kg의 무게를 버티며 불암산 애기봉 등반에 성공했다.

Advertisement

2일 방송된 MBC '최우수산'에서는 장동민의 딸 지우와 아들 시우, 허경환의 조카 리아, 붐의 첫째 딸 윤서와 함께하는 불암산 애기봉 등산기가 그려졌다.

이날 장동민은 아들 시우 군을 안고 등산을 하던 중 딸 지우 양도 "아빠 안아달라"라고 칭얼거렸다. 이에 붐은 "등산 캐리어 빌려줄까. 놀이기구 타볼래?"라고 달랬지만, 시우 군은 "안아 달라"면서 이를 거부한 채 아빠 껌딱지로 변신했다.

이를 본 양세형은 "나도 저거 타고 싶은데"라며 전략을 세웠고, 지우 양은 "내가 탈래"라면서 등산 캐리어에 올라탔다.

Advertisement

결국 장동민은 지우 양은 등에 업고, 시우 군은 품에 안은 채 불암산 애기봉을 향해 발걸음을 옮겼다. 시우 군 17kg, 지우 양은 18kg으로 두 아이의 무게만 총 35kg에 달했지만 장동민은 포기하지 않고 묵묵히 발걸음을 이어갔다.

Advertisement

양세형은 "힘 넘치는 되게 젊은 아빠 같다"라며 감탄했고, 지우 양은 "아빠는 강하다"라고 했다. 시우 군도 "아빠 조금만 힘내라"고 응원, 장동민은 환한 미소를 지었다.

아이들의 응원에 힘입은 장동민은 결국 불암산 애기봉 등반에 성공하며 든든한 아빠의 모습을 보여줬다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com