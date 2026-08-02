"야! 김고은!" 이상이, 김고은 대상에 입 벌리고 찐반응...공효진도 웃었다

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 공효진이 김고은의 대상 수상 순간 포착된 이상이의 '찐 리액션'을 공개해 웃음을 안겼다.

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공효진은 2일 자신의 SNS를 통해 "ㅋㅋㅋ"이라고 웃으며 사진을 게재했다.

사진 속에는 '한예종 10학번 이상이, 김고은 대상 호명되자 보여준 찐반응'이라는 설명과 함께 '청룡시리즈어워즈'에서 포착된 이상이의 모습이 담겨있다.

화제가 된 장면은 지난달 31일 열린 제5회 청룡시리즈어워즈에서 나왔다. 이날 김고은은 대상 수상자로 호명되는 영광을 안았다.

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김고은은 자신의 이름이 불리는 순간 감격한 듯 눈을 감으며 벅찬 표정을 지었다. 그런데 그 뒤에 있던 이상이의 반응이 카메라에 포착되며 뜻밖의 화제를 모았다.

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이상이는 김고은의 수상에 놀란 듯 눈을 크게 뜨고 입을 벌린 채 바라봐 웃음을 자아냈다. 이후 이상이의 표정은 각종 밈으로 재탄생하며 네티즌들의 웃음을 자아냈다.

특히 이상이는 김고은의 대상 수상 순간 "야! 김고은!"이라고 외치며 누구보다 크게 축하했고, 진심 어린 박수를 보내 훈훈함을 더했다.

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김고은과 이상이는 한국예술종합대학교 10학번 동기로, 데뷔 후에도 남다른 친분을 이어오고 있는 연예계 대표 절친으로 알려져 있다.

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한편, 공효진은 현재 이상이와 함께 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러'에 출연하며 호흡을 맞추고 있다.

anjee85@sportschosun.com