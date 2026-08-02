김수현, 밝아진 표정...팬들에 직접 전한 복귀 인사 "정말 많이 보고 싶었다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김수현이 팬들에게 직접 복귀 인사를 전했다.

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2일 필리핀 패션 브랜드 '벤치(BENCH)' 측은 "우리가 정말 사랑하는 Global BENCH Setter가 돌아왔다! 김수현이 여러분을 위해 준비한 특별한 메시지를 전한다"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상에서 김수현은 "정말 많이 보고 싶었다"며 밝은 표정으로 인사를 전했다. 이어 "오랜만에 벤치를 통해 인사드리게 돼 행복하다"며 환한 미소를 지었다.

앞서 김수현은 지난달 14일 약 1년 4개월간 이어진 공백을 깨고 해당 브랜드의 광고 촬영에 나섰다. 이후 자신의 SNS를 통해 광고 촬영 현장 사진을 공유하며 복귀를 공식화했다.

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김수현은 지난해 3월 고(故) 김새론이 미성년자였던 시절부터 교제했다는 의혹에 휩싸이며 사실상 모든 연예계 활동을 중단했다. 당시 김수현 측은 교제 사실은 인정하면서도 성인이 된 이후 만났다고 반박했고, 의혹을 제기한 유튜브 채널 가로세로연구소 김세의 대표와 고인의 유족 등을 명예훼손 등의 혐의로 고소했다.

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이후 수사 과정에서 김 대표가 공개한 일부 음성 파일과 자료 등이 조작된 것으로 판단됐고, 김 대표는 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 등 혐의로 구속기소 됐다.

또 경찰은 지난달 29일 김수현의 아동복지법 위반 및 무고 혐의 사건에 대해 혐의없음으로 불송치 결정을 내렸다.

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김수현의 법률대리인 고상록 변호사는 "지난번 김세의에 대한 구속기소에 이어, 김수현을 가장 심각하게 옥죄어 왔던 그루밍이라는 핵심 의혹에서도 벗어나게 됐다. 오랜 시간 김수현을 믿고 기다려 주신 분들께도 이번 결정이 큰 위로와 기쁨이 되기를 바란다"고 전했다.

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이어 "무엇보다 이번 결정을 계기로 김수현을 둘러싼 오해가 하나씩 걷히고, 왜곡된 이미지가 아니라 객관적으로 확인된 사실에 따라 그를 바라봐 주시는 분들이 더욱 많아지기를 바란다"고 덧붙였다.

한편 김수현은 현재 드라마와 영화를 합쳐 40여 편의 차기작 제안을 받고 작품을 검토 중인 것으로 알려졌다. 사생활 논란 여파로 편성이 무기한 연기된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '넉오프'도 공개 시기를 조율 중인 것으로 전해졌다.