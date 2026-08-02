고지용 이혼 고백 후...'전처' 허양임, 子 승재 향한 뭉클한 속내 "많이 컸구나 싶어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 젝스키스 출신 고지용과 의사 허양임의 이혼 소식이 전해진 가운데, 허양임이 아들 승재의 성장을 지켜보며 느낀 뭉클한 심경을 밝혔다.

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허양임은 2일 "뉴질랜드에서 보내온 또 하나의 여름 소식"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진에는 뉴질랜드에서 번지점프에 도전한 승재의 모습이 담겼다. 뛰어내리기 직전까지도 긴장한 기색 없이 브이(V) 포즈를 취한 승재는 점프를 마친 뒤에도 환한 표정으로 즐거움을 드러내 눈길을 끌었다.

허양임은 "엄마가 대신 뛰어줄 수 없는 순간들이 점점 많아진다. 그래도 스스로 서고, 스스로 선택하고, 결국 한 걸음 나아가는 모습을 보니 많이 컸구나 싶었다"며 "겁이 없는 아이보다, 겁이 있어도 해보는 아이로 자라주면 좋겠다"고 아들을 향한 애정을 드러냈다.

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이어 "곧 보겠네. 공항에 마중 나갈게. 주말에 멋지게 놀았으니, 내일부터는 다시 훈련 열심히 하기!"라고 덧붙였다.

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앞서 고지용은 지난달 29일 "2년 전 아내와 이혼했다. 그동안 공개하지 않았던 이유는 아들 승재가 상황을 충분히 받아들이고 안정적으로 성장할 수 있도록 지켜주고 싶었기 때문"이라며 뒤늦게 이혼 사실을 알렸다.

이어 "승재는 엄마와 아빠의 새로운 관계를 이해하고, 지금은 안정적으로 잘 지내고 있다. 앞으로도 아빠로서 최선을 다할 것이며, 비록 부부로서는 헤어졌지만 서로를 응원하며 잘 지내고 있다"고 밝혔다.

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한편 고지용은 2013년 가정의학과 전문의 허양임과 결혼해 이듬해 승재를 품에 안았다. 고지용과 승재는 2017년부터 약 2년간 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 많은 사랑을 받았다.